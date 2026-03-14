牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心

在時代變遷的洪流下，香港的舊式茶樓日漸式微，成為許多人心中的集體回憶。屹立牛池灣村近67年的新龍城茶樓，近日因應政府的重建計劃，日前於社交平台上宣布將於4月底正式結業。這間充滿老香港情懷、保留「玩雀」文化的鐵皮寮屋茶樓終須告別。消息一出，隨即引來街坊及網民表示不捨。

牛池灣村寮屋重建在即 67年新龍城茶樓宣布4月離場！

於牛池灣村開業近67年的新龍城茶樓，今日（3月14日）於社交平台上發布結業通知，表示因應政府收回牛池灣村寮屋區重建計劃，茶樓晚市將營業至3月31日，而早、午市則維持至4月30日，並感謝各街坊長久以來的支持。茶樓更在結業通告中寫道：「想重溫舊式茶樓，大家可趕緊時間來品嚐」。

結業消息傳出後，不少網民及熟客紛紛留言表示惋惜，有人留言「謝謝師父們一直做出好點心」，並附上「喊喊」emoji表達不捨之情。許多食客都隨即分享結業消息，希望能趕在結業前重臨，再次回味這份獨有的傳統味道與集體回憶。

村內歷史最悠久店舖 羅家英曾推介

這間自1959年起開業的新龍城茶樓，是區內歷史最悠久的店舖，亦是香港碩果僅存的鐵皮寮屋茶樓。根據茶樓第三代老闆勤仔介紹，店內的點心全由點心師傅每日凌晨一時起全人手製作，堅持保留傳統風味。食客需親自到門口的車仔點心區領取點心，而非使用點心紙下單，完美重現舊時茶樓的風貌。

此外，茶樓歡迎雀友「以雀會友」的文化，歎茶時不難見到雀籠高高掛嘅情景，更是其獨特的人情味所在。而早年藝人羅家英亦在TVB電視節目《飲茶》中大力推介新龍城，形容其出品的盅頭飯及古法糯米包是難得一見的傳統滋味，亦有坊間將近失傳的舊式點心，如魚翅餃、雞絲粉卷等。

資料來源︰ 牛池灣新龍城茶樓、小紅書