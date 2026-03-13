兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好…

近年，兩餸飯店在香港各區百花齊放，成為不少市民的用餐選擇。近日有網民發現，鰂魚涌老字號生記粥麵於2月底結業後，其舖位火速由連鎖兩餸飯店權發小廚接手，引起大批人熱議，但不少街坊卻因一原因對權發進駐該區的前景有所保留。

鰂魚涌生記粥麵2月底剛結業 舖位極速由兩餸飯權發小廚接手

日前有網民在facebook群組「北角有樂」上分享，表示注意到鰂魚涌經營多年的老字號生記粥麵店於2月28日結業後，不夠兩星期，該舖位已被圍上新的圍板，並有告示牌寫上「恭賀『權發小廚』即將開幕」的字眼，預告這舖將由兩餸飯店權發小廚接手。

權發小廚是香港連鎖兩餸飯店的龍頭之一，近年迅速擴充，早前亦進駐荃灣，以及於尖沙咀開設樓高兩層的分店，被譽為「可能係全香港最大最靚最多元化嘅兩餸飯店」。

網民意見兩極 街坊︰星期六日肯定靜

對於生記結業後、權發小廚無縫接軌的消息傳出後，引來街坊及網民熱烈討論。不過網民對權發進駐的意見呈兩極，不少人認為其定價是最大的隱憂，表示「權發我覺得又貴又少，又未去到話好好食」。但亦有網民對新店有所期待，表示「我都想試吓」，並指權發最近的分店遠在銅鑼灣，一直想嘗試但因距離而卻步，「如果開係鰂魚涌可以考慮一下」。

另外，加上同區已有佳記、岱民等多間兩餸飯店，有網民預料會迎來一場激烈的競爭，恐或會「變惡戰，租貴唔值」。而有熟悉該區的網民亦分析：「呢個位主要做寫字樓客，貴唔係問題，如果要平，可以去岱民」、「星期六日肯定靜」，點出權發的定位或與區內其他平價兩餸飯店不同。

