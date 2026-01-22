權發小廚兩餸飯重返新界！fb預告「我們即將回來了」 街坊期待︰等你等到我心痛

平價兩餸飯近年在香港大行其道，成為不少市民的果腹之選。被譽為本地兩餸飯界龍頭的連鎖餐廳「權發小廚」，近日在社交平台宣布即將重返新界荃灣開分店。消息一出，隨即在網上引起熱烈討論，不少街坊及熟客紛紛表示期待！

兩餸飯龍頭「權發小廚」再開分店！預告重返新界︰荃灣的客人久等了

連鎖兩餸飯店「權發小廚」日前於官方facebook專頁發布了一則簡短的帖文，內容為「荃灣的客人久等了，我們即將回來了」。雖然帖文未有透露具體開幕日期及地址，但足以讓一眾粉絲引頸期盼。

網民大呼期待︰等你等到我心痛

帖文一出後，引來大批網民湧入留言並表達興奮之情，直呼「終於等到」、「實在係太好啦」。不少荃灣街坊及熟客更表示非常期待權發回歸，「最緊要保持水準」、「之前在眾安街幫襯過」、「終於入新界開分店」，甚至是「等你等到我心痛」，顯然對其以往在區內的舊舖念念不忘。

當中更有熟客指出，權發最初正正是於荃灣起家，其後才撤出，「其實佢以前喺荃灣開先㗎，後來轉咗手畀依家嘅李奧…因為當時招牌都係黃色， 但後來見啲味道同菜式唔同咗，先知轉咗手」。因此，這次「回歸」對舊熟客來說別具意義，不少人表示「終於等到回歸，唔使再去油麻地買」，並呼籲權發考慮在將軍澳、天水圍、元朗、屯門及大圍等開分店。

資料來源︰權發小廚