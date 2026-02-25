鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好

近年本港不少老店因租金或經營問題而相繼結業，令人惋惜。在鰂魚涌經營多年的「生記粥麵」，近日亦宣布將於2月底光榮結業。消息一出，不少街坊及網民大感突然及不捨，形容該店為「鰂魚涌最好味的粥店」。

生記粥麵鰂魚涌分店結業 網民不捨：一碗粥一分情

有網民在社交平台上分享，鰂魚涌「生記粥麵」即將結業。事主指自己光顧生記多年，與店內做了十多年的樓面姐姐談及結業，姐姐也「有點眼濕濕」。他形容「生記」是「鰂魚涌街坊的飯堂」，平日出入懶得煮飯，便會到店裡「食碗麵、買碗粥」。

事主大讚生記「做的是舊派老實人生意，對伙記也很好」。他憶述與店員的日常互動：「一買油條，佢就問：『今晚自已煲粥呀？』」字裡行間充滿對老店的人情味及不捨之情：「一碗粥一分情，今後碗粥真係唯有自己煲。」

逾40年老字號品牌 蔡瀾曾大讚「全香港最好的粥店」

鰂魚涌 「生記粥麵」總店為上環的「生記粥品專家」，是開業四十多年的老字號，更曾被食家蔡瀾形容為「全香港最好的粥店」、「香港第一」。「生記」以生滾魚粥、豬膶粥等聞名，所有分店的粥底均由老闆每日凌晨開始用大量豬骨、瘦肉、豬腸等熬煮，味道特別香濃。全盛時期，「生記」共有4間分店，惟近年分店已相繼結業。

鰂魚涌店結業消息傳出後，引起網民熱烈討論。不少人對結業感到突然，直言「點會」、「咁都要執」，認為「生記其實生意很好」。許多網民亦分享昔日回憶，指該店是「以前返鰂魚涌 OT飯堂」，大讚其粥品「好足料」、「粥底好正」、「鯪魚球粥好好食」。

結業主因「租約期滿」 上環總店不受影響

《星島頭條》向生記粥麵查詢，店員透露結業主因是租約期滿，令老闆萌生退休的想法：「依家生意難做，租金又貴，老闆都想退休唔想辛苦，咪唔續約，無理由做到100歲架嘛。」

店員強調，雖然鰂魚涌分店結業，但不影響位於上環的生記粥品專家總店，「總店係老闆自己舖，一定會繼續做」，著熟客不用擔心。

資料來源：Threads