旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
更新時間：10:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-17 HKT
近年本港零售業步入寒冬，不少滿載港人集體回憶的老店都相繼告別。近日，有網民發現於潮流集中地旺角中心「旺中」內，屹立近20年的一間時裝及潮流配飾老店即將光榮結業，並正以「$10一件」的執笠價大清貨，事件引發網民熱議，紛紛表示不捨。
旺中三樓服飾/潮流配飾店結業 開業20年清貨每件$10
日前有網民在社交平台Threads上分享，旺角中心一間經營多年的老店即將結業。帖文寫道：「旺中三樓20年老店光榮結業，全場$10一件，最後三日，經過嘅話記得支持吓」。
網民籲最後三日︰經過嘅話記得支持吓
根據事主上載的圖片所見，這間即將結業的老店主要售賣一些內衣褲及潮流配飾等，如七彩顏色的絲襪、褲襪、Leggings、背心、運動短褲，以及圍巾、領呔、皮帶、手套及髮飾都有。而店家並非位於獨立舖位內，而是位於商場中央的小攤檔。
旺角中心曾是本地年青人的潮流指標及購物蒲點，但隨住著時代變遷及市道低迷，商場內不少店舖面臨經營壓力，而這間老店的結業消息，隨即在網上引起廣泛討論，勾起眾多網民的青春回憶。
熟客不捨：睇住旺中變成咁好唏噓
許多人留言表示，該店是他們成長的一部分，見證了旺中的興衰。有人唏噓地表示：「睇住旺中變成咁，好唏噓。20年前嘅旺中迫人到呼吸都成問題」，感嘆今非昔比。
另外有不少顧客對這店的結業感到非常不捨，形容「真係由細睇到大」，甚至是「跳舞出show一定喺你哋度買到啱」等。字裡行間充滿對店家的感激與懷念，更有留言稱「真係好唔捨得，初中同表姐行到依家」，道出「時代變遷」的無奈與慨嘆。
資料來源︰Threads
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