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元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議

飲食
更新時間：15:41 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:41 2026-05-07 HKT

元朗30年老字號松記燒鵝重開！「松記燒鵝飯店」於今年1月28日正式結業，讓不少街坊食客大感不捨。事隔不到4個月傳來好消息，由昔日「松記燒鵝飯店」老闆之一主理的「松記燒鵝大王」於5月3日正式開張，選址5月初結業的另一老字號「金記燒臘餐廳」舊址，有食客已急不及待幫襯新店，除了招牌燒鵝，更表示「叉燒好好食」，詳情即看下文！

元朗30年老字號松記燒鵝重開！進駐「金記燒臘」舊舖位

元朗30年老字號「松記燒鵝飯店」於1月28日結束營業，當時有不少街坊食客均對此感到可惜。不過，在結業不到4個月傳來好消息，松記燒鵝化身成「松記燒鵝大王」重開，並於5月3日正式開業，並由鳳翔路舊址遷至水車館街，新店地舗正是月初結業的另一老字號「金記燒臘餐廳」舊址。「金記燒臘餐廳」屹立元朗近50年，於5月1日因老闆榮休而結業。

有街坊網民透露，新開業的「松記燒鵝大王」由舊店其中一位老闆經營，不少元朗街坊表示歡迎，「有燒鵝髀食喇」、「一定要試」、「好掛住佢啲燒鵝」；也有不少食客急不及待幫襯，大讚「燒味好食」，有人則點評「整體ok，價錢比榕哥天鴻較高，叉燒有（較）咸」。

現時的「松記燒鵝大王」續主打各款鑊氣小菜，當然不乏各類燒味，其中馳名燒鵝售$520/隻、$278/半隻；燒鴨$198/隻、$108/半隻；油雞／白切雞$198/隻、$108/半隻；叉燒$148/斤；燒肉$168/斤。

松記燒鵝揚威元朗 曾陷天價粉葛湯爭議

屹立元朗數十年的松記燒鵝，以「金牌脆皮燒鵝」而聞名，除了深得街坊支持外，更吸引不少區外食客及遊客慕名而至。除了馳名燒鵝，其古法羊腩煲亦是招牌作，過去亦曾獲得不少藝人捧場。

「松記燒鵝飯店」過去曾陷天價粉葛湯爭議，有食客於社交平台投訴，在曾點1煲粉葛湯，湯渣只有大量豬內臟及豬頭骨，惟豬肉久奉，卻被索價$798而掀熱議。

松記燒鵝大王

  • 地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下1號舗

文：TF

資料及圖片來源：食在元朗@Facebook

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