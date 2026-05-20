元朗多寶雞蛋仔結業！街坊難捨夾餅/燒賣/魚蛋 老闆娘慨嘆1原因令減租仍難生存....

近年本港掀起北上消費熱潮，令本地食肆經營環境漸趨困難。位於元朗擊壤路的人氣小食店「多寶雞蛋仔」，近日就宣佈將於8月頭結業，令不少「由細食到大」的街坊大感不捨。老闆娘坦言對大環境轉變感到無奈，慨嘆即使業主減租仍難以維持......

元朗多寶雞蛋仔8月結業 老闆娘：通關後人流太少

「多寶雞蛋仔」昨日（5月19日）在其官方專頁上發佈了結業消息：「我們店做到8月頭就結束營業喇 有緣再會」。記者聯絡老闆娘，她透露結束的主要原因是租約期滿。她指業主其實「好好人、好nice，有提過減租畀我哋」，但礙於該區租金始終高昂，加上舖面較大，令經營成本難以降低。

老闆娘指自從通關後，區內人流出現明顯的跌幅，她慨嘆：「呢幾年個個北上，大環境都係好艱難」，導致生意難以撐下去。對於未來的打算，老闆娘表示會嘗試在同區另覓較細的舖位：「我哋都唔捨得啲熟客，希望可以再做番」，但目前尚未有具體的重開時間表，並指一切「隨緣」。

由「走鬼檔」做到入舖 雞蛋仔/夾餅/燒賣獲食客大讚

小店一直由老闆夫妻檔胼手胝足在元朗默默經營，兩人由昔日的橋底推車仔「走鬼檔」，一路發展至入舖經營，售賣雞蛋仔、夾餅、燒賣、魚蛋、炸饅頭等多款港式小食。小店多年來以價錢親民及老闆夫婦為人親切見稱，曾順利捱過舊舖逼遷與疫情的考驗，惟最終仍難敵大環境的轉變。

街坊不捨：由幼稚園食到大

結業消息一出，隨即引來大批街坊及網民的熱烈討論，許多熟客對小店即將結業感到震驚，直指店舖陪伴他們成長，「由幼稚園食到大」、「我由朗屏天橋走鬼檔食到依家」。不少網民亦點名店內的美食是他們的「comfort food」，並大讚老闆夫婦態度親切，感嘆「這些咁有人情味舊店，真的買少見少啦」。

對於小店的未來，網民紛紛留言送上祝福，希望他們能先好好休息，並強烈期盼他們能夠重開：「希望你們休息後，搵到新舖位繼續延續落去啦！」、「休息吓，等你哋搵到舖回歸」。更有忠實顧客表明，要在結業前的剩餘時間「買爆佢」以作最後支持。

多寶雞蛋仔