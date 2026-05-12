觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場

觀塘新商場「三布目Scramble Hill」即將開幕！觀塘「三布目」樓高10層，佔地面積達50萬呎，室內可以容納180個商戶進駐，預計下半年分階段開幕。據了解，目前商場已有部分商戶開始營業，陸續亦有約20間零售及餐飲商戶進駐，並於不日開張，當中包括日式生活百貨「一田」、日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」、本地人氣米線「雲川米線」及「享樂烘焙」等等，即看下文了解詳情！

觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！一田/松屋/雲川米線/享樂烘焙陸續進駐

位於觀塘巧明街的大型商場「三布目Scramble Hill」屬於新鴻基地產旗下的九龍東大型商業項目「The Millennity」（創紀之城第八期），商場樓高10層，佔地面積達50萬呎，可容納180間商戶進駐。據了解，現時部分商戶已開業，並有約20間商店陸續進駐，有街坊網民亦目擊部分舖位現已圍上圍板。

其中，商場地下將會有多間餐飲商戶即將開幕，包括Kitchen Bros（5月開幕）、BRAVA JAVA COFFEE & CO.（6月開幕）、龜記茗茶（6月開幕）、賞茶（7月開幕）、CHI Tachinomi（8月開幕）、享樂烘焙（8月開幕）、HOW to live well（8月開幕）、連鎖牛肉飯專門店「松屋」以及日式生活百貨「一田」。

至於商場6層至9層，則有各種餐飲、零售、潮玩店進駐，包括位於6層的LBUY 旗艦店、7層的NAMCO及Mastery Toys、 8層的雲川米線．紅薯粉（8月開幕）、9層的味千拉麵、PHI Coffee & Pancake及美國冒險樂園。

地理位置優越 毗鄰港鐵觀塘站/牛頭角站

「三布目Scramble Hill」地理位置優越，毗鄰港鐵觀塘站及牛頭角站，設行人天橋連接創紀之城六期，步行至港鐵牛頭角站只需約5分鐘。商場位置鄰近觀塘道，附近更有約70條巴士線直達港九新界，交通十分便利！

觀塘全新大型商場「三布目Scramble Hill」

地址：觀塘巧明街98號

前往方法：牛頭角站A出口步行約5分鐘

圖片及資料來源：Lead 8、新鴻基地產、Facebook@觀塘食好嘢

文：Y