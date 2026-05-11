虎豹別墅化身「Villa Haw Par」料9月開幕！百年建築蛻變藝文新地標 設獨立電影院/書店/藝術家駐場

佇立於香港大坑半山近一世紀，一磚一瓦皆鐫刻著歲月斑駁的虎豹別墅，是幾代香港人無可取代的集體回憶。經歷空置數年後，這座滿載傳奇色彩的一級歷史建築將由 The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）正式接手營運，換上當代藝術的鮮活面貌，化身成「Villa Haw Par」重新走入公眾視野，預計最快於2026年9月開開放。這座見證香港跌宕起伏的宅邸，將化身為匯聚展覽、獨立電影與藝術家駐留的多元藝文新座標。

虎豹別墅蛻變全新藝文地標「Villa Haw Par」！設獨立電影院/書店/藝術家駐場

虎豹別墅於2022年交還政府管理後，為了物色最合適的營運者，在2024年9月邀請非牟利營運者提交建議書。最後，政府宣布接納由The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）提交的方案，簽訂為期3年的服務協議，配合政府的文化藝術及文物保育政策，以非牟利及自負盈虧的方式營運虎豹別墅。

據指，虎豹別墅將會活化成全新藝文空間「Villa Haw Par」，並將以三個階段推動計劃。首先，計劃進行翻新修繕，並將部分室內空間改建成文化用途，如將主臥室改造成獨立電影院，讓影像藝術在充滿歷史肌理的空間中流動；一樓出口處計劃開設藝文書店，提供沉澱思想的文字角落；至於屋頂的溫室結構料將改裝成咖啡廳，而附設的露台更可以提供觀賞開揚山景的戶外座位。

與此同時，FAC會在虎豹別墅進行藝術家駐場計劃及舉辦文化節目，預計與本地、內地及國際的藝術家及團體合作，舉辦多元化的藝術文化活動，包括展覽、電影放映、表演、工作坊等，並預計於2026年下半年開始運作。

現時，FAC官方網站表示虎豹別墅（Villa Haw Par）目前暫不對公眾開放：「我們正處於一個重要的活化階段，細緻地修復與重塑此地，使其成為一座充滿生命力的文化地標。在正式開幕之前，我們將提供少量預覽活動、體驗項目及試行導覽，以進一步優化訪客體驗，並為全面對外開放作好準備。」

近百年歷史一級建築物

位於灣仔大坑道15A號的虎豹別墅為已故「萬金油大王」胡文虎於1935年建成，三層高的建築巧妙揉合中西建築語彙與理論，以獨樹一幟的中式文藝復興風格，成為1930年代集財富與權力於一身的華商家族府第象徵。它不僅是富賈的私人居所，更是當年香港中國文化的重要中樞，並於2009年被評為一級歷史建築。

虎豹別墅於2017年由虎豹音樂基金有限公司負責營運，期間建築物經全面復修及活化成為「虎豹樂圃」，在2019年4月起提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，惟因疫情及其他原因致長期虧損，在2022年9月公布提早於同年12月1日起停止營運，同時將物業交還予政府，及後空置近3年，現由FAC接手營運。