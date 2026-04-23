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香港藝術館莫奈真跡免費展出！全新展覽「園美生活」 集合北京故宮/法國凡爾賽宮逾百作品

Art Can
更新時間：18:06 2026-04-23 HKT
發佈時間：18:06 2026-04-23 HKT

香港藝術館由4月24日起舉行「園美生活──中外園林藝術」展覽，焦點必定落在國際知名畫家莫奈真跡《睡蓮》、《睡蓮池》以及張大千的《八德園迎客徑》、《潑彩山水》。另外亦展現文徵明、克勞德・莫奈、張大千等文藝大師筆下的園林意境，以及乾隆皇帝親自鑑賞、賦詩、題字的書畫、古琴等。市民可免費入場，近距離感受這場跨越國境的美學盛宴，絕對是各位藝術愛好者看展之選。

香港藝術館全新展覽「園美生活」 莫奈真跡免費展出

由4月24日起，香港藝術館舉行「園美生活──中外園林藝術」展覽，首度在香港匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館藏品，合共106件精選畫作及文物。

是次展覽的一大亮點，莫過於芝加哥藝術博物館借出的兩幅克勞德・莫奈（Claude Monet）真跡。莫奈晚年將其吉維尼花園視為畫布，以印象派特有的筆觸捕捉池水與睡蓮的光影變化，體現了西方藝術對「視覺瞬間」的科學性觀察。

逾百套珍貴文物　橫跨中外美學圖鑑

同場展出的文徵明《蘭亭修禊圖》、張大千的《八德園迎客徑》、《潑彩山水》，以及文伯仁等大師筆下的園林，則引領觀眾進入東方的「意境」世界。這種中西並置的展陳方式，讓兩套迥然不同的美學體系在同一個空間產生對話，以全新角度了解中西園林文化的發展。

另外可一睹乾隆皇帝親自鑑賞、賦詩、題字、繪畫的書畫、古琴、茶具、漆器與玉器，探索遊想園林的生活美學。

「園美生活──中外園林藝術」展覽

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