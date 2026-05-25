黃大仙人龍店「味源車仔麵」結業易手！  鳳凰新村名店  以柚皮、豬油渣馳名 熟客難忘老闆娘人情味

近年，飲食業更替頻繁，不少充滿人情味的地區老店亦敵不過時代巨輪。位於黃大仙鳳凰新村，開業逾16年，以懷舊餸菜、惹味醬汁，加上大件夾抵食而聞名的「味源車仔麵」，今日（25日）亦傳出結業消息，有熟客引述老闆決定榮休並將店舖頂讓。由於事出突然，令不少熟客感到失望非常。

黃大仙鳳凰新村「味源車仔麵」榮休易手 熟客讚揚老闆娘為人

位於黃大仙鳳凰新村一直著名的車仔麵集中地，如濃記、友記等都是名店，而「味源車仔麵」亦是代表之一，尤受街坊歡迎，不時大排長龍。不過，今日（25日）就有網民在社交平台群組「香港車仔麵關注組」上分享該店老闆娘已計劃榮休，並將麵店易手的消息。

據該名熟客描述，下午未夠三點，店內的食物已「賣咗9成」。事主起初「覺得奇怪」，其後聽到店內夥計與其他熟客交談，才驚覺翌日竟是「味源車仔麵最後一天」。事主指，店方決定「辭官歸故裡」，並將店舖「賣盤俾其他人」。回顧過去的用膳體驗，事主讚揚該店「餸選擇多 ，份量大，奶茶好好飲」。

更令事主印象深刻的是老闆娘的為人，事主表示曾「見過啲客人鬧夥記，事頭婆會即刻出聲話啲客人」，認為「好少老細會咁樣」，並總結自己的觀察：「老板對啲夥記好，夥記對客人都好好」。

街坊食客難忘事頭婆人情味： 搵唔到邊間可代替

「味源車仔麵」結業消息傳出後，隨即引起大批食客及網民的熱烈迴響。不少網民留言表達不捨，有老街坊表示即使已搬離該區仍會突地回去光顧，慨嘆「搵唔到邊間可代替」。有幫襯十多年的熟客稱讚老闆娘態度極佳，不但「肯接受客人意見和交流」，在得知食客為小店結業感到不開心時，更反過來安慰大家，並大方地「話呢度有好多做得好好嘅麵舖，咁樣去推介其他同行」。此外，亦有家長分享溫馨經歷，指老闆娘平時見她與女兒共食一碗麵時，「又會比多啲粉我」，盡顯濃厚的人情味。

鳳凰新村名店 馳名柚皮、豬油渣

該店以傳統港式風味見稱，由於大件夾抵食，亦吸引不少區外食客捧場。小店格局老派，堂食或外賣都要在門口麵檔排隊，看著五花八門的餸兜揀菜揀麵底。餸菜方面，有現今香港食肆已經買少見少的豬油渣、燜得軟燜入味的柚皮、肥瘦相間的炸豬頸肉，都是熟客最愛！另外，多款醬料沙嗲、 咖喱、 辣汁、菜脯，惹味非常，且任由食客自行添加，做法大方。

資料來源：香港車仔麵關注組

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