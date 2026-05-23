富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場

近期本港餐飲業面臨不少挑戰，店舖結業與頂讓的消息時有發生。近日，有網民於社交平台透露富臨酒樓於長沙灣貿易廣場的分店，將於月底結業。事件引起大眾熱議，網民更分析酒樓退場原因，即睇內文詳情。

又有連鎖酒樓執笠！長沙灣貿易廣場富臨酒家5.29結業

事緣有網民在facebook群組「全港店舖執笠結業消息」中分享，表示連鎖酒樓富臨酒家其中一間分店即將結業，他在帖文中指：「長沙灣貿易廣場分店營業至本月29號」。

網民估計原因 疑1點致結業

雖然帖文並未附上任何結業告示等圖片，但消息一出，便引來大批網民留言表達意見。部分網民對該舖位的未來發展提出猜測，認為可能只是「換個招牌，重新起步」，或者預期該處「好快將成個場轉咗做美食廣場」。

另一方面，不少人則分析該酒樓結業的潛在原因。有意見指出該店的地理位置是先天不足，直指「嗰個位搞酒樓無人流」，而且「嗰度都唔近地鐵，只成一角」；亦有留言將結業現象歸咎於近年港人的消費趨勢，表示「依家咪係香港人上深圳消費既小成就」。

職員親證執笠 已出結業公告

針對結業的消息，《星島頭條》記者致電富臨長沙灣貿易廣場分店查詢。獲店內職員回覆證實，該分店的確會於5月29日結業，並指出已於門外張貼結業告示通知街坊。

當被問及酒樓結束營業的原因，是否與加租或生意差有關時，職員表示不方便透露。職員進一步補充，結業後舖位將會進行裝修，但目前未清楚下一手租客「將會是哪個品牌」。

富臨酒家

地址︰長沙灣長沙灣道681號貿易廣場地舖及1樓2號舖

營業時間︰6:30am-12mn

結業日期︰5月29日

資料來源︰ 全港店舖執笠結業消息 關注組