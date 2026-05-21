沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少

隨著時代變遷，香港傳統舊式粉麵店買少見少。近日有食客表示，位於沙田瀝源邨的一間潮式粉麵老店，即將於5月底結束11年的營業，老闆娘透露易手原因，令熟客大感愕然，嘆老闆向來對出品有要求，直言「呢類店越來越少」，呼籲把握最後機會前往光顧。

沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手

近日有食客表示，位於沙田瀝源邨的一間潮式粉麵老店，即將於5月底結束11年的營業，老闆娘透露易手原因，令熟客感到愕然。（圖片來源：領展）

最近有食客發文，指於沙田瀝源邨的潮式粉麵老店「嘉香汕頭魚蛋粉麵」將於5月底結業。該網民近日前往光顧時，老闆娘向他表示店舖「做埋今個月」，透露老闆決定退休，並已將店舖轉讓，「已買盤畀人轉做車仔麵。」無奈結束11年的營業。

熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少

熟客嘆老闆對出品有要求：「呢類店越來越少」，呼籲想品嚐舊式粉麵的市民「要把握機會去留作紀念」（圖片來源：Threads）

對此消息，樓主感到「有少少愕然」，因一直以來都有街坊支持，又感嘆老闆對出品有要求：「老闆係好有性格，佢係以自己味道做準則，但你又吹佢唔漲，佢係貨源同自己keep（保持）嘅味道同質素，又唔係咁差喎！」更讚揚店內的清湯牛腩、墨魚丸和客家咸鷄「真係好食」，呼籲想品嚐舊式粉麵的市民「要把握機會去留作紀念，因為呢類嘅粉麵店真係越來越少！」

曾二度易手 堅持供應傳統潮式粉麵

根據網上消息，該店在瀝源邨落成後已開業，然而舊店主年事已高，曾易手轉營車仔麵，惟街坊鍾情傳統潮式粉麵，店舖由當時為熟客的街坊即現時店主接手，沿賣潮式粉麵、牛腩，保存麵店的老味道，更兼賣客家家鄉菜，如最受歡迎的客家鹹雞，成為附近街坊的集體回憶。

來源：Threads

文：Ｍ