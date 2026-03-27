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純果汁要點分？日本包裝暗藏密碼 一秒識分「100%真果汁」定「糖水」

食用安全
更新時間：12:36 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:36 2026-03-27 HKT

走在日本便利店或超市，果汁飲品琳瑯滿目。但大家有否留意過，瓶身上那一張水果圖片，其實暗藏玄機？日本業界設有嚴格的包裝規範，從水果照片的真實程度，就能一眼分辨出果汁的「真身」——究竟是100%純果汁，還是糖水多過果汁的「偽果汁」。

水果圖片3大規則 一秒識分日本果汁含量

日本機構株式会社折兼分享，為了確保消費者擁有合理的選擇，日本業界訂立了《果汁飲料等產品標籤公平競爭規則及執行條例（果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則）》，根據果汁含量嚴格規範包裝上的水果圖片使用，果汁飲料的包裝和標籤必須符合這些規則和條例，否則將構成違法行為。只要記住以下3大規則，即使在便利店或自動販賣機前，也能一秒辨識：

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日本果汁含量如何分辨？

1. 100%純果汁

  • 包裝可以使用水果的真實照片、水果切面照片或果汁滴落的影像。
  • 代表果汁含量十足，無添加、無稀釋。

2. 果汁含量5%至100%

  • 只能使用水果的逼真繪畫或插圖，圖像可運用水果的紋理、立體感和層次；但不可使用水果切面圖。
  • 代表果汁有一定含量，但仍可能添加糖或水。

3. 果汁含量低於5%

  • 只可使用卡通化的水果插圖，描繪水果顏色和形狀，不能使用真實水果照片。
  • 果汁成分極少，多為糖水、添加劑調配而成，與真正果汁成分有別。

100%果汁有兩種製造法

很多人以為包裝上標明「100%果汁」就等於純天然，但原來在日本法規下，100%果汁可以透過兩種方式生產：

  1. 直接製造法：從水果搾汁後直接包裝，這才是真正意義上的「純果汁」。
  2. 濃縮還元法：將水果搾汁後先濃縮儲存，後期再加水及糖稀釋還原，同樣可標示為「100%果汁」。

換句話說，標榜「100%果汁」的飲品，未必等於「非濃縮還元」。下次購買時，記得留意包裝上有沒有標明「濃縮還元」字樣。

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規定低於5%要寫明「無果汁」

日本的公平競爭規則同時規定，若果汁含量低於5%，包裝必須標示為「果汁○%」或直接寫明「無果汁」；若果汁含量達10%或以上，則可標示為「果汁○○%」。這些規定適用於一般果汁飲料，但酒類、紅茶飲料及粉末飲料等含少量果汁的飲品則不受此限。

正確定義果汁飲料相關術語

用語 定義
果実飲料 指裝入容器或經包裝的下列商品：
  • 果實果汁
  • 綜合果實果汁
  • 含果粒果實果汁
  • 果實・蔬菜綜合果汁
  • 含果汁飲料

果実の搾汁

 果實破碎後，透過榨汁或過篩等方式，去除果皮、種子等部分所得之液體。
濃縮果汁 符合下列任一條件者：
  • 將果實榨汁濃縮而成
  • 將果實榨汁與還原果汁混合而成
  • 在上述情況中添加糖類、蜂蜜等，且糖用折射計示度或酸度達基準值以上

還元果汁

 將濃縮果汁還原而成，且糖用折射計示度或酸度達基準值以上者。

果実ジュース(果實果汁)

 單一種類果實之榨汁或還原果汁的使用比例為100%（可含有少量糖類或添加物）。

●●ジュース(●●果汁)

 標示所指果實之榨汁或還原果汁的使用比例為100%者。例如「橘子果汁」即為使用100%橘子榨汁或還原果汁製成的飲料。
果粒入り果実ジュース (含果粒果實果汁) 果實榨汁或還原果汁的使用比例為100%，並添加柑橘類果實的囊瓣或柑橘類以外果實的細切果肉。

果汁入り飲料 (含果汁飲料)

 主要成分為果汁，且果汁比例在5%以上、未滿100%。

その他の飲料
(其他飲料)

 果汁使用比例未滿10%，且符合下列任一條件者：
  • 商品名稱中使用果實名稱
  • 透過著色或風味等方式，使人聯想到有使用果汁

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無論去日本旅行，還是在本地購買日本進口果汁，只要掌握上面的「水果圖片3大規則」，就能輕鬆避開糖水陷阱，買到真正合心意的純果汁。

 

資料來源：ORIKANE LAB

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