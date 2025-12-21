營養師推薦1種蔬果汁降血壓 連續喝7天更逆轉血管老化 加1物效果更好

【降血壓】血管老化變硬隨時引爆心臟病發和中風危機。有營養師引述研究指，每天喝1種蔬果汁更可逆轉血管老化，回復血管年輕彈性，只要連續飲7天即見效，可不靠藥物降血壓。營養師建議可配搭1種食材，保護血管和降血壓的效果倍增！

推薦1種蔬果汁降血壓 連喝7天逆轉血管老化

如何不靠藥物也能降血壓？功能醫學營養師呂美寶在Facebook專頁上發文表示，令血管保持良好彈性降血壓，是預防慢性病的長久之道。她特別推薦以下1款日常可飲用的蔬果汁，不但有助保護血管，甚至可逆轉血管老化，降血壓：

飲用甚麼蔬果汁逆轉血管老化？

營養師呂美寶引述一項《Frontiers in Nutrition》期刊上針對停經後女性的臨床研究，研究觀察每天飲用紅菜頭汁，連續7天，其血管功能的影響。實驗組參加者每天喝130-160g的生紅菜頭蔬菜汁（含400mg硝酸鹽，約含1/2至2/3顆紅菜頭），而對照組則飲用去除硝酸鹽的紅菜頭安慰劑。研究顯示以下重點成果：

飲用紅菜頭汁的組別與安慰劑組相比，休息狀態下的血管擴張能力（肱動脈血流介導舒張反應，FMD）具有顯著改善，平均提升2.21%。

第8天停止飲用時，FMD指數並沒有顯著改善。換而言，紅菜頭汁對於急性血管傷害的保護力，可能無法維持24小時以上。

紅菜頭汁可作為長期飲食保健的一環。

喝紅菜頭汁 4大護心好處

營養師呂美寶指，紅菜頭富含天然硝酸鹽（Nitrate, NO₃⁻），進入體內後轉換成亞硝酸鹽（NO₂⁻），最後換成一氧化氮（NO）。經過這個過程產生的一氧化氮具有眾多好處：

喝紅菜頭汁的4大好處

放鬆平滑肌 ，導致血管擴張，從而降血壓。

改善血流與微循環，保護內皮細胞功能。

抗氧化抗發炎，減少動脈硬化風險。

增進運動表現。

哪些食物富含天然硝酸鹽？

營養師呂美寶提醒，想補充天然硝酸鹽或增加一氧化氮生成，日常可以多吃以下3種食物：

紅菜頭汁：生飲可保留其活性酵素與硝酸鹽。

深綠色葉菜：如芝麻葉、菠菜、蘿蔔葉、小白菜等。

與富含維他命C的食物（如檸檬）一起食用，有助一氧化氮穩定生成。

她分享一些營養又美味的搭配，例如在綠拿鐵中加入紅菜頭，搭配芹菜及亞麻籽的效果更好；亦可將紅菜頭、鷹嘴豆、檸檬與香料一起拌打成醬汁。在運動前補充紅菜頭粉，更可提升耐力。

呂美寶表示，不管是停經後女性、或是需要心血管保健的人，紅菜頭汁都是很好的選擇。需要注意的是，高溫烹調紅菜頭會破壞硝酸鹽，建議生食或低溫處理。若有低血壓或正服用降壓藥者，請事先諮詢專業醫療人員。

血管老化有何風險？

根據本港衞生署資料，當血管組織老化，變硬和增厚，會導致血液流動緩慢。如果是冠狀動脈變得狹窄，甚至閉塞，就會形成冠心病。隨著年歲增長，動脈內膜有脂性物質積聚，積聚到某一程度會使血管變窄，血管壁亦會因此失去彈性而硬化起來。此現象稱為粥樣硬化。

假如粥樣硬化物突然爆裂，內裡物質與血液接觸，便會形成血栓，因而阻塞血管，形成心肌局部缺氧、心肌梗塞、心臟衰竭和死亡。惟大概百分之十的患者沒有任何徵狀，在身體檢查時也很少有異常發現，通常在發展到很嚴重時才會出現問題，即毫無訊號下突然死亡。人們因此常常忽略此種心臟病的可能性。

衞生署提醒，一般成年人應把收縮壓及舒張壓分別維持低於120mmHg及80mmHg的水平。若收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg或以上，即屬高血壓。

資料來源：功能醫學營養師呂美寶、衞生署

