飲果汁通便恐變胃酸倒流 營養師點名8種「最傷腸胃」飲品 咖啡1種飲法也中招

腸道健康不只影響消化，更與身體免疫力和整體健康水平息息相關。有營養師提醒，很多人忽略了，日常喝的飲品都會對腸道健康產生影響。有些飲品看似健康，卻容易刺激腸胃或損害腸道微生物平衡，例如常被認為有通便作用的果汁，事實上可能是胃酸倒流的兇手。

根據英媒《Daily Mail》報道，當腸道菌叢處於平衡狀態時，益菌有助維持腸道穩定並抑制有害細菌。但當這平衡被打破，不只會引發腹脹、排便習慣不規律等症狀，更有研究表明，菌群失調與體重增加、2型糖尿病、心臟病等疾病有關。

飲食是調節腸道，滋養益菌的關鍵。酸種麵包、泡菜等發酵食物被認為有益腸道。至於飲品方面，水、草本茶、淡綠茶和發酵飲品都是對腸道友善的選擇，但有些飲品卻有相反的效果。報道引述多位營養師意見，盤點了8款「最傷腸胃」飲品，這些飲品容易刺激腸道內壁，損害微生物平衡，並創造有害細菌滋生的環境。

8款「最傷腸胃飲品」：潮流「排毒」果汁、燕麥奶、未過濾咖啡、零卡或代糖飲品

傷腸胃飲品｜1. 潮流「排毒」果汁

這類果汁經常標榜有「健腸胃」作用，但通常是高糖低纖維的「糖水」，而且酸性極高，空肚飲容易刺激胃黏膜，引發胃酸倒流或不適。當中的生薑、薑黃成分，通過食物形式補充被認為有益虛，但目前沒有太多證據表明製作成濃縮飲品飲用有效對改善腸道細菌，對某些人而言可能弊大於利。

傷腸胃飲品｜2. 燕麥奶

燕麥奶本身沒有問題，但市面上很多產品為了令口感更好，會加入大量油脂、增稠劑同膠質，這些添加劑可能會刺激敏感腸胃，特別是某些乳化劑更被認為有可能破壞腸道的保護性黏液層並增加腸漏症的風險。而且這類高度加工的燕麥奶往往含有高比例的易吸收的碳水化合物，會令血糖飆升，間接影響腸道健康。

傷腸胃飲品｜3. 未過濾咖啡

咖啡可以刺激胃酸分泌，促進腸道蠕動，對某些人而言有助排便。但亦可能加劇某些人的胃灼熱、胃抽筋或腸易激症狀。特別是未過濾的咖啡含有咖啡醇、咖啡豆醇等化合物，更會令「壞膽固醇」(LDL) 升高。

傷腸胃飲品｜4. 零卡或代糖飲品

代糖飲品看似健康，其實阿斯巴甜、三氯蔗糖等人工甜味劑對腸道的影響，因人而異。例如有研究發現，部分人飲用後，腸道微生物和血糖控制會受到影響，也有機會導致腹脹或排便習慣改變。最好只是偶爾飲用，不適宜代替清水充當日常的補水選擇。

8款「最傷腸胃飲品」：啤酒、含糖飲品、能量飲品、蛋白質奶昔

傷腸胃飲品｜5. 啤酒

酒精是公認的「腸道破壞王」，會增加腸道通透性和發炎風險，破壞腸道細菌平衡，降低益菌的數量。尤其是啤酒更是對腸道造成「三重打擊」：酒精、可發酵碳水化合物加上碳酸，極容易引發腹脹，加劇腸胃敏感症狀。即使是無酒精啤酒，含糖量都可能出奇地高，同樣不健康。

傷腸胃飲品｜6. 含糖飲品

汽水、果汁飲品等高糖飲品，會改變腸道細菌平衡，令益菌減少、壞菌增多，降低細菌多樣性，長遠增加發炎同代謝疾病風險，甚至令心理健康都受到影響。碳酸飲品的酸性也會刺激腸道內壁，加劇脹氣問題。建議飲用康普茶 (Kombucha) 代替，有氣泡感之餘，還含有活性菌群，對腸道可能更有益。

傷腸胃飲品｜7. 能量飲品

能量飲品集合了大量咖啡因、甜味劑、酸性物質和添加劑，如同「暴風式」破壞腸道健康。大量咖啡因會刺激腸道，加劇腹瀉和胃抽筋；糖分或甜味劑會擾亂腸道菌群；酸性物質則會加劇胃酸倒流，特別是空腹飲用更傷胃。如果想提神，建議適量飲用含有多酚的無糖茶或咖啡，對維持腸道菌叢的多樣性更有好處。

傷腸胃飲品｜8. 蛋白質奶昔

雖然是非常方便補充蛋白質的方法，但很多產品含有大量人工甜味劑、糖醇（代糖）和增稠劑，容易引起腹脹、胃氣和腹瀉。乳清蛋白亦可能令乳糖不耐症人士不適。建議盡量揀添加劑最少的蛋白粉，或者直接吃雞蛋、雞胸肉、豆腐等原型食物補充蛋白質，對腸道更友善。

營養師提醒，比起依賴功能性飲品，簡單和規律的飲食對於促進腸道健康更有益處：大量的水分、最少的添加糖、適量的酒精，以及富含原型食物的飲食。重要的是避免採取過於矯枉過正，偶爾喝一杯汽水或一杯酒對於長期的均衡飲食無傷大雅。

