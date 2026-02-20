控糖｜女性日飲一杯含糖飲品 美國長達20年追蹤研究：患肝癌風險高1.75倍

經常飲用含糖飲料對健康的影響有多大？美國有研究追蹤了近10萬名年齡介於50至79歲的美國女性，並對她們的健康狀況進行了長達20年的觀察，結果發現，與不常飲用含糖飲料的女性相比，每天飲用含糖飲料的女性罹患肝癌和因慢性肝病死亡的比率更高，研究結果刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究。

CNN報道，該倡議是美國國家心肺暨血液研究所資助的一項長期全國性研究，研究統計了飲用含糖汽水和果汁的頻率，從「從不或每月少於一次」到「每天六次或以上」不等。研究人員同時也追蹤了在平均近21年的研究期間，有多少女性被診斷出肝癌或死於慢性肝病。

研究發現，與每月飲用三次或更少含糖飲料的女性相比，每天至少飲用一種含糖飲料的女性，被診斷出肝癌的可能性高出1.75倍，死於慢性肝病的可能性更是高出近2.5倍。然而，研究也發現，無論是每天飲用還是不常飲用，飲用人工甜味劑（代糖）飲料的女性，罹患肝臟問題的風險並沒有顯著增加。

研究作者，包括哈佛醫學院的博士後研究員 Longgang Zhao 和副教授 Xuehong Zhang 表示，如果含糖飲料確實是肝癌和慢性肝病的風險因素，那麼減少含糖飲料的攝取，可能成為減輕肝病負擔的公共衛生策略。

專家教授：適量飲用含糖飲品

未參與該研究的美國喬治華盛頓大學運動與營養科學助理教授Karina Lora博士認為，這項研究為含糖飲料對健康的潛在負面影響提供了更多證據，並再次提醒我們，隨著年齡增長，維持良好飲食習慣的重要性。Lora博士也建議，消費者在做出健康決定時，應謹記含糖飲料的潛在危害，但無需過度恐慌。「沒有人說完全不能喝，你可以喝，但要有意識地喝。」她最好的建議是多喝水，如果堅持要喝含糖飲料，也應淺嚐即止，並強調「適量很重要」。

