Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

控糖｜女性日飲一杯含糖飲品 美國長達20年追蹤研究：患肝癌風險高1.75倍

食用安全
更新時間：07:30 2026-02-20 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-20 HKT

經常飲用含糖飲料對健康的影響有多大？美國有研究追蹤了近10萬名年齡介於50至79歲的美國女性，並對她們的健康狀況進行了長達20年的觀察，結果發現，與不常飲用含糖飲料的女性相比，每天飲用含糖飲料的女性罹患肝癌和因慢性肝病死亡的比率更高，研究結果刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究。

CNN報道，該倡議是美國國家心肺暨血液研究所資助的一項長期全國性研究，研究統計了飲用含糖汽水和果汁的頻率，從「從不或每月少於一次」到「每天六次或以上」不等。研究人員同時也追蹤了在平均近21年的研究期間，有多少女性被診斷出肝癌或死於慢性肝病。

研究發現，與每月飲用三次或更少含糖飲料的女性相比，每天至少飲用一種含糖飲料的女性，被診斷出肝癌的可能性高出1.75倍，死於慢性肝病的可能性更是高出近2.5倍。然而，研究也發現，無論是每天飲用還是不常飲用，飲用人工甜味劑（代糖）飲料的女性，罹患肝臟問題的風險並沒有顯著增加。

研究作者，包括哈佛醫學院的博士後研究員 Longgang Zhao 和副教授 Xuehong Zhang 表示，如果含糖飲料確實是肝癌和慢性肝病的風險因素，那麼減少含糖飲料的攝取，可能成為減輕肝病負擔的公共衛生策略。

專家教授：適量飲用含糖飲品

未參與該研究的美國喬治華盛頓大學運動與營養科學助理教授Karina Lora博士認為，這項研究為含糖飲料對健康的潛在負面影響提供了更多證據，並再次提醒我們，隨著年齡增長，維持良好飲食習慣的重要性。Lora博士也建議，消費者在做出健康決定時，應謹記含糖飲料的潛在危害，但無需過度恐慌。「沒有人說完全不能喝，你可以喝，但要有意識地喝。」她最好的建議是多喝水，如果堅持要喝含糖飲料，也應淺嚐即止，並強調「適量很重要」。

同場加推： 如何知道自己是否攝取過多糖分，預防患上糖尿病？當出現以下12大跡象，恐代表糖分攝取過量，甚至可能已患上糖尿病：

資料來源：CNN 、《美國醫學會雜誌》

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
18小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
14小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
9小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
10小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
17小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
14小時前