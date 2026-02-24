髮尾油/髮尾乳推介｜日本《LDK》評測14款人氣產品 Pantene/Essential/LUX幾多分？

如果你有頭髮乾燥的煩惱，那麼免沖洗的髮尾油和髮尾乳，絕對是值得推薦的護髮產品。日本雜誌《LDK》評測了市面14款髮尾油和髮尾乳，當中包括「Pantene」、「Essential Premium」及「LUX」等熱門品牌，並從效果、成分和使用感受3方面對比各款產品，當中一共有8款產品獲A級。

日本《LDK》評測14款免沖洗髮尾油/髮尾乳

《LDK》近日公布14款免沖洗髮尾油或髮尾乳的測試結果，其中3大評分標準如下：

效果 ：把產品塗抹於濕髮上。由專家在吹乾後檢查頭髮的效果，重點關注頭髮的易梳理度、質感和光澤度。

：把產品塗抹於濕髮上。由專家在吹乾後檢查頭髮的效果，重點關注頭髮的易梳理度、質感和光澤度。 成分 ：由專家對產品進行評估，以確保其含有均衡的保濕、修護和熱損傷修復成分。

：由專家對產品進行評估，以確保其含有均衡的保濕、修護和熱損傷修復成分。 使用感受：由女性測試者實際使用產品，並評估了其易用性，包括易於推開和不黏膩程度。

14款免沖洗髮尾油/髮尾乳名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測免沖洗護髮油名單：

第6位（3.25分）B級：Lucido-L Re: Repair Hair Oil（日圓¥1160，約HK$59）

第6位（3.25分）B級：Lucido-L Argan Rich Oil（日圓¥1037，約HK$52）

第5位（3.38分）B級：LUX super rich shine 護髮油（日圓¥950，約HK$48）

第3位（3.88分）A級：unlabel LAB Plump Exosome 100MPa Plump Hair oil（日圓¥1650，約HK$83）

第3位（3.88分）A級：Lipo Labo kerarin serum hair oil（日圓¥1628，約HK$82）

第2位（4.25分）A級：Moist Repair Hair Oil by TREES 099（日圓¥1595，約HK$80）

第1位（4.50分）A級：melt Moist Oil（日圓¥1265，約HK$64）

第1名免沖洗護髮油有何優點？

在各款產品中，「Lucido-L Re: Repair Hair Oil」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款產品質地像乳液一樣輕盈，不粘膩，但即使大量塗抹，也沒有為頭髮增加太多水分或光澤。更令人失望的是，它很快就會讓頭髮再次變得乾燥易斷。

《LDK》測試員指，排名第1位的「melt Moist Oil」獲Best Buy稱號。「melt Moist Oil」質地輕盈柔滑，即使塗抹過多也不會感覺厚重。它能使頭髮順滑易梳，讓秀髮煥發年輕光彩，清爽亮澤。它的使用感清爽，手指輕輕一撥即可輕鬆梳開。特別推薦給那些擔心頭髮毛躁和捲曲的人。

LDK評測免沖洗護髮乳名單：

第7位（2.75分）B級：LUX super rich shine 護髮乳（日圓¥865，約HK$44）

第6位（3.06分）B級：Essential Premium Ururi Jelly Milk（日圓¥1229，約HK$62）

第5位（3.13分）B級：Pantene Keratin Extra Damage Repair 美髮精華（日圓¥790，約HK$40）

第3位（3.75分）A級：The Answer Complete Lamellar Milk（日圓¥1540，約HK$78）

第3位（3.75分）A級：& Pair Control Repair 2 in 1 Hair Mist（日圓¥1595，約HK$80）

第2位（3.88分）A級：YOLU Mellow Night Repair Hair Milk（日圓¥1650，約HK$83）

第1位（4.00分）A級：Moist Repair Hair Milk by TREES 098（日圓¥1595，約HK$80）

第1名免沖洗護髮乳有何優點？

在各款產品中，「LUX super rich shine 護髮乳」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款產品融合了多種優質植物油，包括摩洛哥堅果油。它的質地輕盈，但保濕效果不理想。有測試員指，它會讓頭髮整體上更加毛躁。

排名第1位的「Moist Repair Hair Milk by TREES 098」獲Best Buy稱號。「Moist Repair Hair Milk by TREES 098」具有保濕功效，有助防止頭髮乾燥，同時也能使秀髮蓬鬆輕盈。它蘊含保濕、修護和修復熱損傷的成分，質地豐潤卻易於塗抹，能由內而外滋潤秀髮。

資料來源：《LDK the Beauty》

