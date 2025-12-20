護手霜推介｜日媒《LDK》評測21款人氣產品 6款獲A級 保濕不黏膩 第1名只售$22！

【護手霜推介2025】天氣乾燥，護手霜能保護雙手免受乾燥困擾。日本雜誌《LDK》評測了市面21款護手霜，包括「KOSE」、「曼秀雷敦」及「無印良品」等熱門品牌，並從保濕力、使用感受、成分和耐熱水性4方面對比各款產品，當中6款護手霜獲A級 。

日本《LDK》評測21款護手霜 6款獲A級

《LDK》近日公布21款護手霜的測試結果，其中4大評分標準如下：

保濕力 ：將一定份量的護手霜均勻塗抹於測試樣品上，並觀察一段時間。

：將一定份量的護手霜均勻塗抹於測試樣品上，並觀察一段時間。 使用感受 ：所有產品均由多名測試人員使用，並根據不黏膩、易於塗抹、包裝易用性等對比標準進行評估。

：所有產品均由多名測試人員使用，並根據不黏膩、易於塗抹、包裝易用性等對比標準進行評估。 成分 ：重點檢測保護皮膚的油脂、鎖水保濕成分以及防止手部粗糙的活性成分，例如尿素和肝素類物質。

：重點檢測保護皮膚的油脂、鎖水保濕成分以及防止手部粗糙的活性成分，例如尿素和肝素類物質。 耐熱水性：將護手霜塗抹於人造皮革上，然後用熱水沖洗，並比較和評估護手霜的去除率。不易去除的產品評分較高。

6款A級護手霜名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測護手霜名單：

第21位（2.42分）C級：VECUA Honey Wonder Honey Toro Toro Hand Cream Savon Bebe（日圓¥727，約HK$36）

第20位（2.61分）C級：atrix Beauty Charge Premium Tone up（日圓¥817，約HK$41）

第19位（2.64分）C級：Laundrin Oolong Tea Good Tea Time Hand Cream（日圓¥1100，約HK$55）

第18位（2.77分）C級：Lactique Beaute Skin Yogurt Hand Cream（日圓¥990，約HK$50）

第17位（2.87分）B級：GLYSOMED soft Hand Cream（日圓¥803，約HK$40）

第16位（2.94分）B級：LIPS and HIPS MAGNORIA MUSK Touch Me Cream（日圓¥1100，約HK$55）

第15位（2.96分）B級：無印良品 精油の香りハンドクリーム イランイラン&オレンジの香り（日圓¥890，約HK$45）

第14位（3.02分）B級：Kneipp ハンドクリーム ピースフルモーメント アクアハーバルの香り（日圓¥870，約HK$44）

第13位（3.02分）B級：Country & Stream Honey hand cream Light（日圓¥550，約HK$28）

第12位（3.22分）B級：松山油脂 Mマーク 柚子ハンドクリーム（日圓¥800，約HK$40）

第11位（3.27分）B級：DRESS&CODE Hand Cream（日圓¥880，約HK$44）

第10位（3.34分）B級：曼秀雷敦 ハンドベール 手荒れケアクリーム（日圓¥465，約HK$23）

第9位（3.37分）B級：hiritu hand serum moist（日圓¥880，約HK$44）

第8位（3.51分）B級：Reluce shiny freesia perfume hand cream（日圓¥508，約HK$26）

第7位（3.71分）B級：Daiso Shea Butter Hand Cream Fragrance of Osmanthus（日圓¥110，約HK$6）

第6位（3.81分）A級：&honey Deep Moist Hand Cream（日圓¥738，約HK$37）

第4位（3.94分）A級：PAX NATURON Hand Cream（日圓¥849，約HK$43）

第4位（3.94分）A級：ビオラル さらりとうるおうハンドクリーム 無香料（日圓¥1078，約HK$54）

第3位（4.10分）A級：Topvalu Urea Cream 尿素10%配合クリーム（日圓¥327，約HK$16）

第2位（4.20分）A級：Hepatreat For sensitive skin 藥用保濕護手霜（日圓¥990，約HK$50）

第1位（4.46分）A級：KOSE Coen Rich Q10 Whitening Medicated Deep Moisture Cream（日圓¥431，約HK$22）

第1名護手霜有何優點？

在各款產品中，「VECUA Honey Wonder Honey Toro Toro Hand Cream Savon Bebe」獲得最後一名，《LDK》測試員指，對於乾性肌膚來說，這款護手霜的效果並不理想。它的保濕效果是暫時的，油膜亦不夠牢固。不過，它的便攜性和不粘膩的質地獲得了很高的使用體驗評價。

《LDK》測試員指，排名第1位的「KOSE Coen Rich Q10 Whitening Medicated Deep Moisture Cream」獲得Best Buy的稱號。它含保濕活性成分「肝素」和刺激性活性成分「甘草酸二鉀」。不僅保濕效果出色，而且配方平衡，熱水沖洗後也能保持滋潤，是榜單上唯一一款耐熱水性能最佳的產品。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

