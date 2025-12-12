Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

室內襪推介｜日本《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 超保暖/不易起毛球！

更新時間：14:45 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-12 HKT

冬天容易手腳冰冷，不少人喜歡穿上居家襪，讓雙腳保持溫暖舒適。理想的室內襪應該保暖、舒服和不易起毛球。 日本雜誌《LDK》評測了市面9款室內襪，包括「MUJI」、「NITORI」、「助野」等熱門品牌，並從保暖度、耐磨性和舒適度3方面對比各款室內襪產品，最終有2款獲A級。

日本《LDK》評測9款室內襪 2款獲A級

《LDK》近日公布9款室內襪的測試結果，其中3大評分標準如下：

  • 保暖度：在低溫環境下，這款產品是否也能保持溫暖，是重點評分項目。
  • 耐磨性：透過在特定條件下摩擦布料，觀察起毛球情況和質地變化評估。
  • 舒適度：由多位女性測試者實際試穿產品，檢查是否緊繃和不舒服。

9款室內襪實測結果及評價⬇⬇⬇

LDK評測室內襪名單：

  • 第9位（3.00分）B級：&ONDO Thermos  起毛であったかルームソックス ショート丈（日圓¥1540，約HK$77）
  • 第8位（3.25分）B級：シービージャパン あったか温ソックス 2025モデル（日圓¥953，約HK$48）
  • 第5位（3.42分）B級：助野 足元らくらく 光電子毛布ソックス（日圓¥2200，約HK$110）
  • 第5位（3.42分）B級：レンフロ・ジャパン 履くホカロン ROOMSOCKS ニット柄（日圓¥1650，約HK$83）
  • 第5位（3.42分）B級：もちはだ×bon moment ルームソックス 裏起毛 アンクル丈（日圓¥2640，約HK$133）
  • 第3位（3.50分）B級：ニトリ「ボアルームソックス(NウォームneポコポコLGY)」（日圓¥999，約HK$50）
  • 第3位（3.50分）B級：タビオ 裏起毛MIXカラーソックス （日圓¥1760，約HK$88）
  • 第2位（4.00分）A級： 無印良品 婦人 足なり直角 再生ポリエステル ボアフリース ルームソックス（日圓¥790，約HK$40）
  • 第1位（4.83分）A級：グンゼ ウチコレ 極厚・内側ボア ルームソックス ショート クルー丈 ケーブル柄（日圓¥1320，約HK$66）

第1名室內襪有何優點？

在各款產品中，「&ONDO Thermos  起毛であったかルームソックス ショート丈」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款襪子穿脫方便，但比較寬鬆，容易滑落。蓬鬆的材質觸感極佳。

「グンゼ ウチコレ 極厚・内側ボア ルームソックス ショート クルー丈 ケーブル柄」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。《LDK》測試員指，這款襪子內有蓬鬆的絨毛，保暖性極佳，而且穿著舒適，如同穿著帶絨毛的靴子，絕對是居家必備。

另外，《LDK》測試員又推介2款及膝的長筒室內襪，在保暖性、抗起毛球性、舒適性以及抗悶熱性都有不錯的表現，獲得4分評價：

  • i.D「ぽかぽかカイロソックス」
  • トップバリュ「PEACE FIT ルームソックス ソフトウォーム素材 32cm丈ハイソックス」

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

