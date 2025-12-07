潤唇膏推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 8款獲A級 保濕不黏膩 曼秀雷敦排最尾？

【潤唇膏推介2025】天氣乾燥，潤唇膏成為出門在外的必備良品。日本雜誌《LDK》評測了市面10款潤唇膏，包括「曼秀雷敦」、「DHC」及「Snidel Beauty」等熱門品牌，並從保濕度和使用感受2方面對比各款潤唇膏產品，當中8款潤唇膏獲專家推薦。

日本《LDK》評測10款潤唇膏 8款獲專家推薦

《LDK》近日公布10款潤唇膏的測試結果，其中2大評分標準如下：

保濕度 ：將固定份量的每種產品塗抹在類似人體皮膚的樣本上，一段時間後，根據樣本的外觀對其進行評估，以查看其乾燥程度。

：將固定份量的每種產品塗抹在類似人體皮膚的樣本上，一段時間後，根據樣本的外觀對其進行評估，以查看其乾燥程度。 使用感受：在使用感受的測試中，我們請來幾位女性觀察員評估容器的易用性、塗抹的便利性以及香味的宜人程度。

10款潤唇膏實測結果及評價⬇⬇⬇

LDK評測潤唇膏名單：

番外編（3.25分）：W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum（日圓¥1320，約HK$66）

第9位（3.11分）C級：曼秀雷敦 Lip Fondue Clear（日圓¥574，約HK$29）

第8位（3.96分）A級：&be 薬用モイストリップケア（日圓¥1980，約HK$99）

第7位（4.21分）A級：MAMA BUTTER Organic Shea Butter vegan lipstick（日圓¥1399，約HK$70）

第6位（4.38分）A級：Snidel Beauty メルティング フィット バーム

（日圓¥2860，約HK$143）

第5位（4.58分）A級：to/one ブライトニング リップバーム UV（日圓¥2640，約HK$132）

第4位（4.67分）A級：Argelan Moist Lip Stick Mint & Lemon（日圓¥658，約HK$33）

第3位（4.71分）A級：DHC Botanical Lip Cream（日圓¥656，約HK$33）

第1位（4.79分）A級：The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper（日圓¥623，約HK$31）

第1位（4.79分）A級：The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon & Clary Sage（日圓¥623，約HK$31）

第1名潤唇膏有何優點？

在各款產品中，「W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum」獲得最後一名，《LDK》測試員指，它的質地太軟，難以塗抹，而且會讓嘴唇感覺黏膩。雖然它質地濃稠滋潤，能讓嘴唇看起來豐盈飽滿，但塗抹起來並不舒適。

「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper」和「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon &Clary Sage」共同排名第1位，獲得Best Buy的稱號。

《LDK》測試員指，排名第1位的「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper」能帶來淡淡的光澤和柔滑妝效，同時在保濕方面也獲得了最高評價。「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon &Clary Sage」亦在滋潤度測試中獲得了滿分，其自然光澤也廣受好評。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

