Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潤唇膏推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 8款獲A級 保濕不黏膩 曼秀雷敦排最尾？

食用安全
更新時間：10:47 2025-12-07 HKT
發佈時間：10:47 2025-12-07 HKT

【潤唇膏推介2025】天氣乾燥，潤唇膏成為出門在外的必備良品。日本雜誌《LDK》評測了市面10款潤唇膏，包括「曼秀雷敦」、「DHC」及「Snidel Beauty」等熱門品牌，並從保濕度和使用感受2方面對比各款潤唇膏產品，當中8款潤唇膏獲專家推薦。

日本《LDK》評測10款潤唇膏 8款獲專家推薦

《LDK》近日公布10款潤唇膏的測試結果，其中2大評分標準如下：

  • 保濕度：將固定份量的每種產品塗抹在類似人體皮膚的樣本上，一段時間後，根據樣本的外觀對其進行評估，以查看其乾燥程度。
  • 使用感受：在使用感受的測試中，我們請來幾位女性觀察員評估容器的易用性、塗抹的便利性以及香味的宜人程度。

10款潤唇膏實測結果及評價⬇⬇⬇

 

 

LDK評測潤唇膏名單：

  • 番外編（3.25分）：W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum（日圓¥1320，約HK$66）
  • 第9位（3.11分）C級：曼秀雷敦 Lip Fondue Clear（日圓¥574，約HK$29）
  • 第8位（3.96分）A級：&be 薬用モイストリップケア（日圓¥1980，約HK$99）
  • 第7位（4.21分）A級：MAMA BUTTER Organic Shea Butter vegan lipstick（日圓¥1399，約HK$70）
  • 第6位（4.38分）A級：Snidel Beauty メルティング フィット バーム
  • （日圓¥2860，約HK$143）
  • 第5位（4.58分）A級：to/one ブライトニング リップバーム UV（日圓¥2640，約HK$132）
  • 第4位（4.67分）A級：Argelan Moist Lip Stick Mint & Lemon（日圓¥658，約HK$33）
  • 第3位（4.71分）A級：DHC Botanical Lip Cream（日圓¥656，約HK$33）
  • 第1位（4.79分）A級：The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper（日圓¥623，約HK$31）
  • 第1位（4.79分）A級：The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon & Clary Sage（日圓¥623，約HK$31）

第1名潤唇膏有何優點？

在各款產品中，「W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum」獲得最後一名，《LDK》測試員指，它的質地太軟，難以塗抹，而且會讓嘴唇感覺黏膩。雖然它質地濃稠滋潤，能讓嘴唇看起來豐盈飽滿，但塗抹起來並不舒適。

「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper」和「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon &Clary Sage」共同排名第1位，獲得Best Buy的稱號。

《LDK》測試員指，排名第1位的「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper」能帶來淡淡的光澤和柔滑妝效，同時在保濕方面也獲得了最高評價。「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon &Clary Sage」亦在滋潤度測試中獲得了滿分，其自然光澤也廣受好評。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

延伸閱讀：美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

---

相關文章：

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼藥水推介｜日本《LDK》評測13款乾眼症眼藥水 樂敦/獅王獲A級最平$22 戴隱形眼鏡可用

護髮乳推介｜日本《LDK》評測35款人氣產品 13款獲A級 PANTENE排最尾？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
「飛馬座」上場在港初出，馬主黃嘉雯 (圖) 有抽空入場為愛駒打氣，結果馬兒跑得第十名，熱身一場後再出，且看能否跑得更接近。
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
馬圈快訊
21小時前
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
影視圈
2025-12-06 11:00 HKT
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
影視圈
15小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
18小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
16小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
18小時前
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
投資理財
5小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT