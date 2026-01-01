洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

【洗衣液推介】洗衣用品是日常生活中不可或缺的日用品。日本雜誌《LDK》評測了市面9款洗衣液，包括「花王 Attack」、「 NANOX」及「P＆G」等熱門品牌，並從清潔力、除臭力、防臭力和使用感受4方面對比各款產品，當中有2款洗衣液獲A級。

日本《LDK》評測9款洗衣液 2款獲A級

《LDK》近日公布9款洗衣用品的測試結果，其中4大評分標準如下：

清潔力 ：測試洗衣液去除油漬和食物污漬的效果。《LDK》使用了模擬日常污漬的織物和人工污漬織物。在特定條件下用每種洗衣液清洗這些織物，並評估其清潔力。

：測試洗衣液去除油漬和食物污漬的效果。《LDK》使用了模擬日常污漬的織物和人工污漬織物。在特定條件下用每種洗衣液清洗這些織物，並評估其清潔力。 除臭力 ：測試洗衣液能去除汗味和皮脂異味的能力。《LDK》測試員將浸透了汗水和皮脂等有異味的T裇清洗，再評估清洗後的T恤衫氣味強度和宜人程度，以確定其評級。

：測試洗衣液能去除汗味和皮脂異味的能力。《LDK》測試員將浸透了汗水和皮脂等有異味的T裇清洗，再評估清洗後的T恤衫氣味強度和宜人程度，以確定其評級。 防臭力 ：測試洗衣液在再次穿著衣物時能防止異味的能力。用每種洗衣液洗滌過的T恤衫都噴灑了一種氣味難聞的液體，並靜置一段時間。然後，氣味評判員會評估氣味的強度，並判斷除臭效果。

：測試洗衣液在再次穿著衣物時能防止異味的能力。用每種洗衣液洗滌過的T恤衫都噴灑了一種氣味難聞的液體，並靜置一段時間。然後，氣味評判員會評估氣味的強度，並判斷除臭效果。 使用感受：由多位測試者使用每款產品，並進行評判。性價比也在這項測試中被考慮。

9款洗衣用品名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測洗衣液名單：

第9位（2.67分）C級：花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス（日圓¥273，約HK$14）

第8位（2.96分）B級：P＆G アリエール MiRAi 洗浄プラス（日圓¥398，約HK$20）

第7位（3.42分）B級：花王 Attack 高活性バイオパワー（日圓¥443，約HK$22）

第6位（3.53分）B級：花王 Attack 消臭ストロングジェル（日圓¥421，約HK$21）

第5位（3.63分）B級：花王 Attack 除菌アドバンス（日圓¥356，約HK$18）

第4位（3.64分）B級：ライオン NANOX one 洗浄プラス（日圓¥548，約HK$27）

第3位（3.70分）B級：P＆G アリエール ジェルボール プロ（日圓¥227，約HK$11）

第2位（3.94分）A級：花王 Attack 抗菌EX 強力洗浄（日圓¥414，約HK$21）

第1位（4.06分）A級：ライオン NANOX one PRO（日圓¥648，約HK$32）

第1名洗衣液有何優點？

在各款產品中，「花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス」的去污效果不佳，清潔力還有待提升。在所有測試產品中，其除臭效果評分最低。它的刻度太小，難以辨認，但瓶身握感舒適，獲得了好評。

《LDK》測試員指，排名第1位的「ライオン NANOX one PRO」和第2名的「花王 Attack 抗菌EX強力洗浄」都獲得Best Buy的稱號。《LDK》指，第1位的「ライオン NANOX one PRO」的清潔力令人滿意，它能徹底去除汗漬、皮脂和食物污漬。其除臭和防臭功效均獲得高度評價。經專業人士認證，可將異味消除至近乎無味的程度，也能有效防止異味產生，因此榮登榜首。這款產品也因良好的使用感受而備受好評。纖細的瓶身握感舒適，醒目的刻度線讓測量更加便利。透明的瓶身方便查看剩餘量，而且性價比極高。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

延伸閱讀：美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

---

相關文章：

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼藥水推介｜日本《LDK》評測13款乾眼症眼藥水 樂敦/獅王獲A級最平$22 戴隱形眼鏡可用

護髮乳推介｜日本《LDK》評測35款人氣產品 13款獲A級 PANTENE排最尾？