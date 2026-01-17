美白牙膏推介｜日媒《LDK》評測11款人氣產品 A級產品有效美白去漬 僅售約$7性價比高

美白牙膏深受關注牙齒泛黃的人的喜愛。日本雜誌《LDK》評測了市面11款美白牙膏，包括「LION Lighty」、「 花王」及「unlabel Lab」等熱門品牌，並從去美白效果、去污效果和使用感受3方面對比各款產品，當中只有1款美白牙膏獲A級。

日本《LDK》評測11款美白牙膏 1款獲A級

《LDK》近日公布11款美白牙膏的測試結果，其中3大評分標準如下：

美白效果 ：將每款產品塗抹於有色貝殼上，用手指揉搓，並透過目測評估去漬程度。

：將每款產品塗抹於有色貝殼上，用手指揉搓，並透過目測評估去漬程度。 去污效果 ：在牙齒模型上塗抹人工牙菌斑，然後用手指塗抹產品，並摩擦一定次數，以確定其去除牙漬的效果。

：在牙齒模型上塗抹人工牙菌斑，然後用手指塗抹產品，並摩擦一定次數，以確定其去除牙漬的效果。 使用感受：由多位評測員實際使用這些牙膏，並從口味、刺激性、泡沫是否適中以及使用後的清爽感等方面進行評分。

11款美白牙膏名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測美白牙膏名單：

第11位（1.63分）D級：Dr. Oral Whitening Paste Prime Mint BIO-3D APATITE Medicated（日圓¥1595，約HK$10）

第10位（2.13分）C級：Co-medical+ Shin White Powder（日圓¥3080，約HK$19）

第9位（2.25分）C級：R.O.C.S. Rox PRO Sensational White Sweet Mint Toothpaste（日圓¥663，約HK$4）

第8位（2.33分）C級：unlabel Lab Hydroxyapatit White tooth paste Premium（日圓¥1500，約HK$9）

第7位（2.75分）C級：石塚硝子 デオグラ Ora Tech + ホワイトニング（日圓¥1650，約HK$10）

第6位（2.88分）C級：ハレノ 薬用ハミガキ（日圓¥1540，約HK$10）

第5位（3.08分）B級：花王 ピュオーラ 美白ケア ハミガキ（日圓¥433，約HK$3）

第4位（3.25分）B級：第一三共ヘルスケア クリーンデンタル 美白ケア（日圓¥1436，約HK$9）

第3位（3.63分）B級：ヘイリオンジャパン シュミテクト フューチャーホワイトケア（日圓¥1039，約HK$7）

第2位（3.95分）B級：polyrin Medicated whitening essence（日圓¥1980，約HK$12）

第1位（4.68分）A級：LION Lightee White Citrus Mint（日圓¥1160，約HK$7）

第1名美白牙膏有何優點？

在各款產品中，「Dr. Oral Whitening Paste Prime Mint BIO-3D APATITE Medicated」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款廣受歡迎的美白產品經過改良，並添加了蛋殼衍生的磷灰石作為清潔劑。然而，令人遺憾的是，本次測試中並未觀察到任何美白效果！它在去漬測試中的表現也很差。

《LDK》測試員指，排名第1位的「LION Lightee White Citrus Mint」憑藉其強大的去污效果當之無愧地勝出。它的美白效果和去漬能力都非常出色，清爽的刷牙體驗也令人驚艷。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

---

相關文章：

護手霜推介｜日媒《LDK》評測21款人氣產品 6款獲A級 保濕不黏膩 第1名只售$22！

室內襪推介｜日本《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 超保暖/不易起毛球！

潤唇膏推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 8款獲A級 保濕不黏膩 曼秀雷敦排最尾？

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？