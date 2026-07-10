鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗

原定在今日（10日）開鑼的鄭秀文三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，日前宣布因舞台部件發生故障存在安全隱憂，演唱會需要延期舉行。為了彌補粉絲的失望，鄭秀文（Sammi）與主辦單位決定於原定日期（7月10、11及12日）在啟德主場館舉辦一連三場「答謝會」，以回饋購票觀眾的支持。首場答謝會今日（10日）舉行，鄭秀文更請來天王劉德華擔任嘉賓，掀起全晚高潮！（附鄭秀文答謝會 10/7（五）頭場歌單）

鄭秀文勁歌熱舞《叮噹》開場

雖然由演唱會改為答謝會，但舞台效果及燈光也相當大型，製作認真。答謝會甫開場，鄭秀文即以一頭金髮、白色小背心配上閃石牛仔褲的型格造型登場，在數十位舞蹈員的簇擁下，跳唱經典快歌《叮噹》，瞬間炒熱全場氣氛。雖然演唱會無奈延期，但鄭秀文坦言，今次的答謝會是她與團隊和公司對歌迷的堅定承諾。

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鄭秀文承諾歌迷絕不「Hea做」

鄭秀文在台上感觸地說：「雖然由演唱會變成答謝會，當中有少少失望，但我應承大家，這個答謝會絕對不會『Hea做』！睇完包保你開開心心，心滿意足，覺得呢張飛賺咗再賺咗。」她衷心感謝每一位到場的觀眾，特別是許多為了原定演唱會而預訂了機票酒店的海外歌迷：「好多謝每一位今晚……明知係答謝會唔係演唱會都蒞臨嘅你哋，Sammi同我團隊、我公司衷心多謝大家。我哋一定會用我哋最好的演出、最有限資源嘅製作，去做一個令大家滿意、開心嘅答謝會！」

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劉德華驚喜現身 全場瘋狂尖叫

答謝會的最大驚喜，莫過於天王劉德華的登場！鄭秀文透露之前得知一個朋友來睇騷，於是忽發其想邀他做嘉賓會更開心，獲他一言九鼎答應，豈料演唱會延期，對方也來支持。當嘉賓劉德華從台中升起時，全場觀眾陷入瘋狂，尖叫聲此起彼落。鄭秀文大叫：「肥佬！」劉德華笑言會「肥返」。鄭秀文一見到摯友即興奮地衝上前擁抱，鄭秀文感謝對方知道今晚是舉行答謝會仍應邀做嘉賓，場面溫馨。

劉德華與鄭秀文為了近距離接觸觀眾，一同坐上黃色的車型機關，環繞啟德主場館與歌迷作近距離互動，並合唱劉德華經典金曲《倒轉地球》，將現場氣氛推至最高峰。

鄭秀文罕有唱國語歌《缺席》

鄭秀文之後換上紅裙再登場，一口氣唱出多首經典慢歌，如《我們都是這樣長大的》、《缺席》等。早前Hebe田馥甄在台灣金曲獎表演，翻唱台灣音樂人袁惟仁生前為她創作的國語歌曲《缺席》，鄭秀文亦在IG限時動態表示感人，更指已多年沒有唱這首歌曲。今晚（10日）她亦再重新演繹《缺席》，令台下歌迷好驚喜。

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