鄭秀文答謝會丨開騷前切燒豬 Sammi後台生猛紮紮跳士氣高昂：有幾多，畀幾多

原定今日（10日）舉行演唱會的樂壇天后鄭秀文（Sammi），雖因舞台安全問題延期，但為了回饋歌迷，依舊在啟德主場館舉行三場「答謝會」。在答謝會正式開始前，鄭秀文與整個演唱會團隊在後台舉行了切燒豬拜神儀式，祈求演出順利圓滿（GOOD SHOW）。

鄭秀文後台切燒豬顯興奮狀態大勇

根據唱片公司官方影片頻道分享的後台儀式短片，穿上搶眼黃色外套的鄭秀文在工作人員的歡呼聲中，顯得精神奕奕，狀態大好。在切燒豬環節，鄭秀文與團隊成員們一同興奮地進行儀式，現場士氣高昂。完成儀式後，心情極佳的鄭秀文更忍不住手舞足蹈、紮紮跳，並第一時間拿起燒豬品嚐，更開心地左手一塊、右手一塊，吃得津津有味，盡顯其率性可愛的一面，可見延期決定無損團隊的團結與氣氛。

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鄭秀文為自己打氣：路上有光

與此同時，鄭秀文亦透過Instagram的限時動態分享心情。她先發佈了一張在舞台燈光下的綵排背影照，並配上文字：「只要不放棄，總會有出路。而路上，有光。」，似乎是為自己及團隊面對挑戰時的鼓勵。其後，鄭秀文再發佈另一張展示手臂肌肉線條的照片，並寫上：「儘做。有幾多，畀幾多。」表達出她將在答謝會上全力以赴，將最好的表演呈現給觀眾的決心，完全不受演唱會延期事件影響。

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鄭秀文答謝會場外直擊：