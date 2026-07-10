鄭秀文答謝會直擊丨內地粉絲理解安全第一 未因Sammi啟德演唱會延期失望：爽！賺了三場

原定在今日（10日）開鑼的鄭秀文三場啟德演唱會《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，日前主辦方突宣布因舞台部件發生故障存在安全隱憂，要延期舉行。為了彌補粉絲的失望，鄭秀文與主辦單位商量後，決定於原定日期（7月10、11及12日）在啟德主場館舉辦「答謝會」，以回饋購票觀眾的支持。

鄭秀文答謝會場外情況

今日下午五點，在答謝會舉行前已有很多鄭秀文的歌迷來到主場館附近的POP-UP STORE中排隊購買演唱會周邊產品，而POP-UP STORE中就有多個鄭秀文一比一人形紙牌供粉絲打卡，場內亦設有扭卡機。

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北京及福建歌迷來香港支持鄭秀文

來自北京和福建的四位吳小姐，今次專誠來港看鄭秀文的演唱會，對於在演唱會舉行前夕突然指要延期，她們笑言在群組得知消息後，第一個感覺是「爽！」因為覺得是賺了三場，她們坦言一聽到延期消息覺得錯愕，但是看了公吿發現說是因為安全問題延期，所以就放了一半的心：「因為很擔心是鄭秀文本人的問題，確定她不是因為身體問題，是因為安全問題大家也都很理解，畢竟不管是鄭秀文還是伴舞Dancer，大家都知道任何一個人出事的話這肯定是沒法擔當，所以我們都表示很理解。」而她們也大讚團隊非常迅速地回應指有免費的答謝會及也可退票，所以對她們來講都沒有損失，等於多看兩、三場。而她們又表示不會退票，之後再一定會再來，問到是否覺得大會今次的安排措施做得好？她們也認為非常好及滿意，又表示希望鄭秀文不要為事情覺得抱歉，也不要讓自己覺得有壓力，因為她已做得非常好，也希望鄭秀文加油。

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鄭秀文廣州歌迷相信偶像一切安排

來自大灣區的符小姐，與一班來自不同地方的鄭秀文絲拿着應援橫額大合照，而且更大叫口號「信Mi得愛 Sammi, good show！」住在廣州的她指當得知演唱會延期後完全沒擔心，因相信鄭秀文會給予解決方案，問到覺得今次安排如何？她表示好正以及好溫暖：「對所有買票入場嘅人都好負責，對歌迷好有愛。」她亦直言不會退票，又指喜歡了鄭秀文 28年，故她在自己心中已根深蒂固，所以打扮也會被鄭秀文影響，而且又講「Sammi 我愛你」來跟偶像打氣。

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鄭秀文香港歌迷對於答謝會安排感開心

而香港歌迷P小姐和A小姐喜歡鄭秀文已數十年，兩人今日更特別買了演唱T恤支持。對於演唱會前夕宣布延期，兩人坦言最初確實有感到失落，但知道有答謝會後反而覺得開心，笑言有賺，因「1張飛睇2場」，又謂答謝會見到鄭秀文已很高興，雖預計她可能只會唱幾首歌，但絕不介意。

而她們亦指因為很難買到演唱會門票，所以不會退票，只是會擔心到時有事未能去看，但無論如何也會為Sammi騰出時間去支持，而兩人更說：「Sammi，我哋支持妳！」來為鄭秀文打氣。