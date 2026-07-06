鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷

樂壇天后鄭秀文原定於本周五（10日）起，於香港啟德主場館舉行一連三場（7月10日至12日）的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，今日（6日）主辦方突發宣佈因舞台部件故障存在安全隱憂而需要延期。消息震驚歌迷，而鄭秀文今日亦首度開腔回應事件。鄭秀文坦言對演唱會延期感到震驚及失望，但為免讓海外及本地歌迷承擔損失，鄭秀文與團隊商量後，決定於原定日子改辦免費「答謝會」，親自以歌會友向觀眾致歉。

鄭秀文突收延期通知感震驚與失望

對於鄭秀文啟德演唱會2026延期，鄭秀文認為非常有必要親自向買了門票的觀眾交代。鄭秀文透露，自己比大眾早一天（昨日中午）才收到公司的延期通知：「當時為演唱會做緊準備，如火如荼，整個團隊同我都好ready開騷。突然收到呢個通知，我有啲震驚，當然亦有失望。」鄭秀文表示，除了她本人，還有許多團隊和公司同事付出了大量心血，構思了許多開心的演出內容，臨開場前收到噩耗絕對不好受。

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鄭秀文擔心海外歌迷失望 火速籌辦答謝會

在短暫的失望過後，鄭秀文第一時間想到的是受影響的廣大歌迷。鄭秀文焦急地表示：「好多歌迷特登飛嚟，訂機票、酒店，為咗睇鄭秀文演唱會花咗好時間、心機、金錢，嗰刻我心急如焚：『我應該點呢？買咗飛嘅觀眾點呢？』」

在冷靜消化消息後，鄭秀文表示理解並尊重主辦公司將「安全」放在首位的艱難決定。然而，面對已經準備就緒的觀眾，鄭秀文認為不能讓演唱會完全取消而讓觀眾獨自承擔損失。鄭秀文強調：「既然個場地仍然喺度，最大嘅硬件：Sammi仲喺度，我仲有Dancers、音樂、我嘅歌、我仲有觀眾嘅時候，我可以諗啲方法令觀眾嘅傷害唔好咁大呢？」因此，鄭秀文在極短時間內與公司商討，決定在原定演唱會的這三天改辦為期一個半小時的「答謝會」，以歌會友，將觀眾在時間、情感與金錢上的傷害減至最低。

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緊急重排演出流程 鄭秀文承諾展現最大誠意

為了這個突如其來的「答謝會」，鄭秀文昨日（6日）收到通知後，立即與音樂、排舞師、造型師及台燈聲等所有團隊召開緊急會議。鄭秀文決定先放下原定鄭秀文啟德演唱會2026的流程，重新構思一個全新的演出Rundown。鄭秀文坦言：「呢個唔只係『交代』，仲係『誠意』。」她直指時間非常倉猝，要在幾萬人的啟德主場館重新衍生一個讓觀眾寬心滿意的答謝會是極高難度，但鄭秀文與團隊會帶著信念，盡一切努力展現承擔責任的誠意。

鄭秀文致歉：盡一切努力補救歌迷損失

在回應的最後，鄭秀文再三向大眾致歉：「我真係好抱歉、好抱歉，對於買咗任何一場飛嘅觀眾，為你哋做成不便。情感上嗰種痛、嗰種傷害，金錢、時間、心路歷程、為咗撲飛花咗嘅心血，我真係好抱歉。」鄭秀文承諾在這三場答謝會上，必定會與團隊盡最大努力，希望能補償觀眾的損失：「我唔敢期待所有人理解，我會盡力做好自己應該要做嘅嘢，多謝大家！」鄭秀文對於公司的決定亦表示尊重及理解，「作為公司要作出呢個決定都相當艱難，呢個決定亦都相當審慎，將安全擺到最前，呢個考慮我覺得係啱㗎！」

目前，鄭秀文正積極為本周五開鑼的「答謝會」進行密集綵排，期望以最佳狀態與歌迷見面。已購票的觀眾請密切留意官方公佈的鄭秀文退票安排及答謝會入場細節。

鄭秀文罕晒龐大家族合照：