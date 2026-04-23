鄭秀文啟德演唱會2026丨Sammi《You and Mi》詳情懶人包 舉行日期／票價／座位表／購票資訊

鄭秀文啟德演唱會2026丨樂壇天后鄭秀文（Sammi）繼2024年紅館演唱會及亞洲巡迴演出後，早前傳出她將首登啟德主場館舉行演唱會，令全城期待。鄭秀文3月11日在IG公布其亞洲巡迴演唱會的最終站詳情，鄭秀文將於2026年7月10日及11日，歷史性首次踏足香港啟德主場館舉行《You and Mi concert.》，消息一出，立即引來歌迷熱切期待。

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鄭秀文啟德演唱會2026宣傳片逐格睇

鄭秀文啟德演唱會令歌迷期待

鄭秀文在IG發布了一段氣勢磅礡的宣傳影片，背景正是可容納五萬人的啟德主場館。她興奮地寫下：「人生第一次『啟德』開show。」並向歌迷發出感性約定：「上次錯過了香港和澳門，又或者想再一次感受澎湃、興奮、感動。Mi 約定你們。將最好的自己交出。」這不僅是鄭秀文演藝生涯的新里程碑，更是她與歌迷之間一場重要的約定。

《You & Mi》巡迴演唱會終章——啟德主場館

《You and Mi concert.》自2024年於香港紅館起跑後，於2025年移師澳門、2026年4月登陸吉隆坡。這次在啟德主場館的演出，將是整個亞洲巡迴演唱會的最終站，意義非凡，為整個巡演劃上完美句號。今日（4月23日）主辦方公布 門票將於下周二（4月28日）早上10時在快達票指定節目售票網公開發售！

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鄭秀文啟德演唱會2026詳情一覽

演唱會名稱： 《You and Mi 鄭秀文演唱會2026‧亞洲巡迴終點站》

演出日期： 2026年7月10日（星期五）及11日（星期六）

演出地點： 香港啟德主場館

演出時間：晚上7時30分

門票票價：

HK$1,880

HK$1,680

HK$1,380

HK$1,280（視線受阻位置）

HK$980

HK$880（視線受阻位置）

座位表：

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》座位表。

今日（4月23日）主辦方公布 門票將於下周二（4月28日）早上10時在快達票指定節目售票網公開發售！

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快達票指定節目售票網公開發售

日期：4月28日（上午10時）

網上購票：hkt.hkticketing.com

電話購票：31 288 288（僅適用於購買輪椅門票）

票務查詢及客戶服務：2922 8288

🔔購票前請先註冊快達票指定節目網會員賬戶 (https://hkt.hkticketing.com/hant/#/news/detail/205)

**本演唱會不設售票處及自助購票機售票

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主辦機構：寰亞娛樂 / 東亞娛樂

冠名贊助：AXA安盛

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鄭秀文曾到啟德主場館實地考察被震撼

天后鄭秀文（Sammi）對即將要踏上香港啟德主場館開騷，「我諗喺啟德主場館開騷好唔同，單單係場地已經畀到我好多新鮮感，因應個場地可以諗多好多構思。今次唔係一個全新嘅演唱會，畢竟係一個巡迴演唱會嘅終點站，需要參詳嘅地方就係點樣保留原有演唱會好嘅地方，再加啲我自己想加嘅新嘢上去，將舊同新融合埋一齊，就係今次啟德呢個演唱會俾我自己同埋團隊嘅一個功課。」鄭秀文早前曾親到啟德主場館實地考察被震撼到：「真係好驚訝，第一、個場真係咁大；第二、好有新鮮感。覺得有好多紅館做唔到嘅，可以喺呢個場地嘗試。」問到會保留巡迴演唱會哪一個部份？鄭秀文說：「好難答，因為我係一個好鍾意改嘢嘅人，唔到最後1秒都唔知我最終想點，或者會點做。我覺得創作過程係不斷去琢磨，然後去蕪存菁，所以我呢一刻答唔到有邊一部份必須保留或者會改動。乜都試吓，人一世物一世，我好想感受一下呢個場同紅館有乜嘢唔同，試吓喺啟德主場館開過騷之後，睇吓鍾意邊度多啲，又或者越做越細，鍾意去啲好細嘅小劇院。我唔知呀，人喺唔同嘅表演階段，表演方式唔同場地需要都可能有唔同。」至於場地變大，演唱會嘉賓會否加碼？鄭秀文笑說：「場地大咗，嘉賓未必要加碼嘅，唔通時間又要加長啲，乜都要加碼咩？我當然希望請到大家都喜歡嘅嘉賓，我而家都諗緊希望到時可以畀驚喜大家啦！」