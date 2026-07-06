鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定於2026年7月歷史性登陸香港啟德主場館，於本周五起7月10、11、12日舉行一連三場《You and Mi concert》亞洲巡迴演唱會最終站。門票在4月公開發售時火速售罄，反應空前熱烈。然而，今日（6日）主辦方寰亞娛樂透露在演唱會搭建及測試過程中，發現舞台有重要部件出現故障，存在安全隱憂。基於演出安全考量，主辦方宣佈原定的鄭秀文啟德演唱會2026將延期舉行，而原定日子將改為舉辦免費的「答謝會」（粉絲見面會），消息一出令萬千歌迷感到震驚。

鄭秀文首登啟德主場館成里程碑

天后鄭秀文繼2024年紅館演唱會後，先後到澳門、吉隆坡舉行巡唱，早前宣布將於2026年7月10日、11日及12日，首次踏上啟德主場館，舉行《You and Mi concert》。作為鄭秀文亞洲巡迴演出的最終站，這次演唱會不僅是她個人的里程碑，更是香港樂壇的盛事。門票於4月公開發售時，本地及海外歌迷反應極為熱烈，所有門票被一掃而空，足見鄭秀文的強大號召力。不少海外歌迷更已計劃屆時專程來港，參與這場音樂盛宴並順道旅遊。

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鄭秀文全力備戰演唱會親自監工

為了這次極具意義的演出，鄭秀文近月幾乎投入所有時間閉關排練。除了早前驚喜現身支持好友「廿四味」演唱會外，鄭秀文的社交平台上滿是她為演唱會付出的影片與照片。從她發布的排練影片中可見，她與舞者團隊一絲不苟地練習，狀態大勇。

更令人動容的是，就在消息公布的兩天前，鄭秀文更親自到啟德主場館視察，在IG發布的影片中，可見她站在觀眾席上，凝望著正在組裝的舞台設備，親自監工，足見她對演唱會每個細節的重視，顯示她與歌迷同樣對演唱會充滿期待。

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鄭秀文啟德演唱會裝置出事故

這個突如其來的變動，讓鄭秀文與團隊的努力迎來變數，相信鄭秀文亦與歌迷一樣失望。但為主辦單位及鄭秀文為答謝已購票觀眾的體諒和支持，特別安排於原定日期（2026年7月10日至12日晚上7時30分）及地點，舉辦約1.5小時的「答謝會」。屆時鄭秀文將親身與大家見面，雖然只能採用精簡的舞台和製作，但鄭秀文仍會以歌會友，作為團隊送上的一份心意與歉意。

退票及保留門票安排

最令歌迷安心的是，所有已購票並持有有效門票的人士，均可憑票按原定日期及座位編號，免費參加是次「答謝會」。主辦方特別提醒，觀眾參加完答謝會後，請謹記保留演唱會完整門票（連同票根）。待日後公佈演唱會延期的後續安排時，歌迷仍可選擇申請退款，或保留再次入場觀賞延期演唱會之權利。有關鄭秀文啟德演唱會2026的最新票務安排，請密切留意主辦單位官方平台發放的最新公告。

鄭秀文演唱會主辦單位聲明全文如下：

新聞稿

AXA 安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》延期舉行

主辦單位對受影響的人士深感抱歉

已購票人士日後可選擇申請退款或保留觀賞延期演唱會

特別安排「答謝會」於原定日期以歌會友予已購票人士免費入場

AXA 安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》主辦單位寰亞娛樂有限公司今日對受影響的人士深感抱歉並宣佈，由於在演唱會搭建過程中，發現有重要部件出現故障，為了演出安全及呈現完整的演唱會原有效果，經慎重考慮後，通知歌手鄭秀文 (Sammi) 有關將演唱會延期舉行的決定。有關演唱會延後日期及票務安排，主辦單位正積極籌劃，在梳理細節後會盡快通知大家。已購票之觀眾請保留演唱會完整門票（連同票根），並密切留意主辦單位日後的公佈。屆時可選擇申請退款或保留觀賞延期演唱會之權利。

主辦單位寰亞娛樂表示，安全和質素是我們安排演唱會的首要考慮。在即將舉行的AXA 安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》演唱會搭建及測試過程中，發現有重要部件出現故障，團隊已即時進行檢查，並急切尋找替代方案，無奈經過種種嘗試和努力，仍然無法及時找到替換部件及解決方法，既確保安全及符合是次演唱會的最佳規格又能呈現完整的原有效果，經慎重考慮後，主辦單位忍痛地決定將演唱會延期。

針對本次演唱會延期，主辦單位及Sammi為答謝已購買AXA 安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》門票之觀眾的體諒和支持，將於演唱會原定日期、時間及地點特別舉辦約1.5小時的「答謝會」。屆時，Sammi將親身與大家見面，以歌會友。

日期：2026年 7月10日至12日

時間：晚上7時30分

地點：香港啟德體育園 啟德主場館

雖然不能以演唱會的製作規模跟大家見面和演唱，只能採用精簡的舞台和製作跟大家見面，唱歌和互動，但這也是我們團隊目前能為大家送上的一份小小心意和歉意，答謝大家一直的支持和諒解。

所有已購票並持有本次演唱會有效門票的人士，均可憑票按照門票上的日期及時間到啟德主場館，按照門票所列座位編號，免費參加是次「答謝會」。待參加完「答謝會」後，觀眾請謹記保留演唱會完整門票（連同票根），待日後主辦單位門公佈演唱會延期的後續安排後，已購票並持有本次演唱會有效門票的人士，可選擇申請退款或保留再次入場觀賞延期演唱會之權利。

有關AXA 安盛呈獻《You & Mi鄭秀文演唱會2026 亞洲巡迴終點站》之演唱會延期及票務安排，主辦單位正積極籌劃。已購票之觀眾請保留演唱會完整門票（連同票根），並密切留意主辦單位稍後於以下平台發放之最新公告：

網站：http://www.mediaasia.com

Facebook：https://www.facebook.com/MediaAsiaMusic/

IG：https://instagram.com/mediaasiamusic

微博：https://weibo.com/u/2409556757

就造成今次演唱會延期，主辦單位寰亞娛樂正嚴肅跟進及徹查，並保留一切權利。

最後，主辦單位再次對此次受影響的人士致歉，並感謝大家的理解及支持。