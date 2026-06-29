鄭秀文突然成為台灣網民熱話人物！因一位女星掀「回憶殺」 Sammi感動發聲惹熱議

天后鄭秀文（Sammi）早年推出多張國語專輯，進軍台灣市場大受歡迎，多首金曲〈值得〉、〈出界〉、〈眉飛色舞〉、〈缺席〉、〈捨得〉、〈癡癡為你等〉等，都是不少樂迷到卡拉OK必唱之選。不過鄭秀文近幾次世界巡迴演唱會都沒有到台灣演出，令當地歌迷等待多時。近日因台灣第37屆金曲獎頒獎典禮（金曲獎2026）上，S.H.E成員、金曲歌后田馥甄（Hebe）在典禮上翻唱鄭秀文的國語金曲〈缺席〉，令鄭秀文忽然成為台灣網民在Threads上討論的熱話人物。

Hebe田馥甄向伯樂袁惟仁致敬

田馥甄日前為金曲獎擔任表演嘉賓，向已故音樂人袁惟仁致敬，並獻唱其經典作品，其中一首正是袁惟仁為鄭秀文創作的國語金曲〈缺席〉。田馥甄在參加選秀比賽時，袁惟仁已是評審之一，在S.H.E時期已相當支持她單飛發展，在同一間唱片公司合作長達十多年，雙方關係亦師亦友。袁惟仁早前離世，田馥甄暌違6年答應出席金曲獎向袁惟仁致敬，唱出他的經典創作，唱到最後一首歌曲〈缺席〉時更忍不住哽咽，場面傷感。這段表演不但吸引歌迷重溫，連正備戰7月啟德演唱會的鄭秀文也有留意，在IG限時動態表示感謝袁惟仁老師寫了〈缺席〉這首歌給她，並讚田馥甄的演繹很感人。

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鄭秀文國語金曲掀「回憶殺」

田馥甄的深情演繹，意外掀起台灣歌迷的「回憶殺」。大批粉絲紛紛在Threads發文，表示田馥甄的表演讓他們重新記起鄭秀文眾多膾炙人口的國語歌曲，如〈值得〉、〈出界〉、〈我應該得到〉、〈沉默的縱容〉等，並讚嘆鄭秀文的國語歌是無數人的青春回憶。

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台灣歌迷洗版式表白「好想念鄭秀文」

事件發酵後，台灣歌迷的熱情一發不可收拾，紛紛在Threads留言：「謝謝田馥甄，讓這位阿姨總算在滑臉書的時候，看到好多篇鄭秀文的文章」、「因為金曲獎，鄭秀文的討論度完全是瘋狂飆升」、「好想在台灣聽鄭秀文演唱會」，更有歌迷表示7月將專程到香港支持鄭秀文的啟德演唱會。其實鄭秀文上次在台灣舉行演唱會，已是2010年的《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》，這次熱話引發歌迷們集體許願，強烈期盼鄭秀文能再次踏上台灣的舞台，舉行個人演唱會。

鄭秀文於IG深夜發文吐心聲

台灣網絡上的熱潮也傳到鄭秀文耳中。鄭秀文在IG坦言，因為這次田馥甄的表演，讓她重新細意翻聽這首歌，感覺「旋律之美，歌詞之意，重新有了生命和心跳」。鄭秀文更罕有地吐露心聲，表示自己有很多國語歌都好像「缺席」了，在演唱生涯裡只唱過一兩次，如今這些回憶和旋律一下子湧現，讓她充滿感觸。

從鄭秀文的文字中，能感受到她對國語歌市場的懷念，也似乎暗示了對未來在台灣再開演唱會的可能性抱持開放態度，讓苦等已久的台灣歌迷重燃希望。

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