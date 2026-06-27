廿四味演唱會2026丨鄭秀文驚喜壓軸現身掀高潮 陳子聰中氣十足唱足全場 重回黃金時代

Hip Hot組合廿四味昨晚（26日）在黃埔舉行24Herbs Live 2026《Battle for the Mind》20th Anniversary Concert，這晚廿四味請了幾位好友擔任演出嘉賓，包括壓軸演出的鄭秀文（Sammi），還有AGA（江海迦）及王嘉儀。鄭秀文演出時情緒非常高漲，更覺得這個小型場地非常好，李凱賢（Brian）問大家知否鄭秀文7月在啟德舉行演唱會並更說：「唔使我哋宣傳，佢嘅演唱會一開始賣飛好快售罄。」

鄭秀文演唱會邀請廿四味做嘉賓

鄭秀文聞言說：「唔係好快啫，5分幾鐘，哈哈！」阿Phat（陳偉雄/阿肥）則搞笑說：「我哋這次演唱會30幾日仲有飛賣。哈哈！非常榮幸邀請到天后中嘅天后，多謝Sammi每次演唱會都會邀請我哋。」鄭秀文即說：「係呀，20幾年都有，帶你哋新人出嚟。」阿Phat搞笑說：「當時毛都仲未齊，而家兩蚊坐車，哈哈！」

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陳子聰90度鞠躬多謝太太何超儀

廿四味在台上分別多謝各自的老婆，陳子聰更90度鞠躬多謝太太何超儀，受訪時被問到是否留待20周年這個重要日子各人才公開多謝老婆及家人？陳子聰表示當時只是順其自然：「因為Brian 帶頭先多謝老婆講了那麼多，否則回到後台會被人鬧。」Brian解釋今日是廿四味的演唱會，所以有權多謝這班人，若在其他人的演唱會上多謝也沒意義，鍾意及愛要講出口，不要心中有數，阿Phat則說：「不要甚麼都在心中，我們每個都很愛錫家人。」陳子聰在演出時中氣十足，而且身形回復健碩，他表示，自己努力做運動、物理治療及飲食上健康一點，問他為了這次演出事前做了甚麼準備？陳子聰表示，盡量每日游水練氣：「因為他們說要開20周年演唱會，要感謝人生中有機會跟這些兄弟開騷，是我們的黃金時代，有這機會與這班兄弟一起玩，真的不可再有其他要求。」將於7月在為啟德舉行演唱會的鄭秀文已閉關，問到邀請她擔任嘉賓是否一口應承？Brian說：「Sammi很愛錫我們廿四味，真心感激，始終她有演唱會，配合到便應承，真的很好。」

鄭秀文出場震撼全場觀眾要求Encore

鄭秀文一出場震撼全場，觀眾要求Encore，鄭秀文本願意配合，可惜大會音樂未能配合，鄭秀文唯有跟台下觀眾說：「沒辦法，大家啟德見。」Brian表示，可以與鄭秀文再製作多一首新歌。至於吳彥祖特別到來支持他們，廿四味很感激他近日忙於拍攝電影仍來的支持，又指過往吳彥祖為了幫助他們，曾以經理人身份簽了廿四味。問他們是否還會有其他20周年慶祝活動？他們說：「明天（27日）將會到機場綵排，後日（28日）為某平台擔任表演嘉賓，下月便會推出新歌及為Sammi演唱會演出。」阿Phat還說：「這個演唱會對我們十分重要，就像一個摩打很久沒有入油，現在入油之後全部零件再次啟動，就像古董車再次運行一樣。」此外，問各成員可有看過Brian近日擔任HOY節目主持的表現？各人笑指感到Brian很前衛，就算未睇也會先按「Like」，Brian則說：「大部分人留言有七成都是罵我的，但我已習慣了，因為我仍有很多進步空間。哈哈！」

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