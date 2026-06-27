金曲獎2026得獎名單丨蔡依林奪金曲歌后 張震嶽封金曲歌王 莫文蔚田馥甄巨星陣容總整理
發佈時間：23:48 2026-06-27 HKT
第37屆金曲獎頒獎典禮於6月27日在台北小巨蛋盛大登場！本屆「金曲獎2026」由金曲歌后A-Lin首度挑大樑擔任主持人，同時她也身兼入圍者身分。典禮一開場，A-Lin便展現天后級實力，先獻唱入圍年度歌曲的〈幸福在歌唱〉，隨後換上火焰貼身短裙，霸氣登上「保育類巨蟒」道具，挑戰入圍大贏家蔡依林的唱跳神曲〈pleasure〉，更幽默表示：「我不能唱跳喔？」瞬間把台北小巨蛋氣氛炒到最高點！
張震嶽奪金曲歌王
本屆典禮的最高潮莫過於大獎揭曉，張震嶽以《跟著感覺走》一舉奪下「最佳華語男歌手獎」與「最佳華語專輯獎」雙料大獎成為大贏家！三度入圍的張震嶽擊敗盧廣仲、周湯豪、Gummy B及裘德等強敵，首度奪下歌王寶座，頒獎嘉賓呂士軒甚至單膝下跪遞獎，逗得他笑不停。張震嶽謙虛表示，在座入圍者都是華語界的典範，自己拿這份獎「有點心虛」，但也感性道謝：「很幸運可以把從小喜歡的唱歌變成職業，還能唱自己創作的歌。」
Jolin蔡依林二度封金曲歌后
而入圍9項大獎的Jolin蔡依林則眾望所歸，憑藉大碟《Pleasure》成功二度封金曲歌后！她坦言這座獎項完全出乎意料，直言這是歌手生涯最重要的一張專輯，並笑稱會將外界的噪聲當成畫筆，「畫出屬於我自己的風景。」《Pleasure》同時也奪下最佳演唱錄音專輯獎及年度專輯獎。
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Hebe田馥甄與莫文蔚任金曲獎表演嘉賓
今年的金曲獎表演嘉賓陣容可謂星光熠熠，帶來多場經典與感動交織的演出。睽違6年重返金曲舞台的Hebe田馥甄，帶來催淚的致敬音樂人組曲，當她演唱恩師袁惟仁的〈離開我〉時一度哽咽，最後對著大螢幕上袁惟仁的照片與「謝謝你的音樂」字樣90度鞠躬，讓不少網民大呼感動。此外，天后莫文蔚也睽違10年重磅回歸金曲舞台，攜手The Masters以全新搖滾樂團編制，為觀眾重新詮釋經典神曲。
除了華語樂壇天后助陣，本屆金曲獎亦邀請到多組重量級海內外嘉賓輪番上陣。包含出道逾40年首度受邀的率真天后比莉（Billie）、創下史上最年輕台語歌后紀錄的實力派天后孫淑媚，以及新科金曲樂團TRASH與客語龐克樂團粹垢TRAEGO，為典禮注入多元音樂能量。其中一大亮點，便是演唱人氣動畫《咒術迴戰》片尾曲爆紅的日本搖滾樂團「羊文學」，本屆首度以唯一國際嘉賓身分登台，帶給台灣樂迷國際級的搖滾饗宴。
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第37屆金曲獎完整得獎名單：
- 年度歌曲獎：〈幸福在歌唱〉／（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲） 眾悅娛樂有限公司
- 年度專輯獎：《Pleasure》／JOLIN 蔡依林
- 最佳華語專輯獎：張震嶽／跟著感覺走
- 最佳華語男歌手獎：張震嶽／《跟著感覺走》
- 最佳華語女歌手獎：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
- 最佳新人獎：陳嫺靜 《如果每天都可以happy happy誰想要sad:*-合作的秘密》
- 最佳樂團獎：落日飛車 《QUIT QUIETLY》
- 最佳演唱組合獎：GENBLUE 幻藍小熊 《MIRROR》
- 最佳台語男歌手獎：蕭煌奇 《做一個惜情軟心的人》
- 最佳台語女歌手獎：PiA吳蓓雅 《離婚初體驗》
- 最佳台語專輯獎：《做一個惜情軟心的人》 華納國際音樂股份有限公司
- 最佳客語歌手獎：陳以諾Sarah 《慢花誌》
- 最佳客語專輯獎：黃宇寒 《Ngai》
- 最佳原住民語歌手獎：Suming舒米恩 《Mikerid 引路》
- 最佳原住民語專輯獎：《Masonolay i Cepo'》 風潮音樂國際股份有限公司
- 最佳專輯製作人獎：常石磊 《純妹妹》
- 最佳單曲製作人獎：ØZI、鶴 The Crane 〈FINAL FINAL FINAL (feat. The Crane, Gummy B)〉
- 最佳作詞人獎：小寒 〈成人之美〉
- 最佳作曲人獎：張震嶽 〈浪人的…〉
- 最佳編曲人獎：裘德、崔展鴻 〈銀色荒原〉
- 最佳裝幀設計獎：吳建龍、亞歷三小、蔡偉群 《SAX TAPE》
- 最佳MV獎：〈Dumplings〉 何樂音樂有限公司
- 演奏類最佳專輯獎：《Over The Moons》 種種可能企業有限公司
- 演奏類最佳作曲人獎：蘇郁涵 〈Pieces Peace 碎碎平安〉
- 最佳演奏錄音專輯獎：《I Am Here》 華納國際音樂股份有限公司
- 最佳演唱錄音專輯獎：《Pleasure》 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
- 演奏類最佳專輯製作人獎：黃瑞豐、吳政君《傳奇．雙擊--新視界》
- 評審團獎：陳小霞 《老翅膀》
- 特別貢獻獎：屠穎、林煌坤