蔡依林被質疑係光明會成員？演唱會現巨蛇、公牛、第三隻眼 疑藏撒旦訊息似祭壇惹爭議

蔡依林演唱會丨台灣天后蔡依林（Jolin）自12月30日起，一連三天於台北大巨蛋盛大舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，其前衛大膽的風格再度引爆話題。據悉，演唱會製作費高達9億台幣（約2.2億港幣），然而在演唱會結束後，Threads上卻掀起一場意想不到的爭論戰，不少網民質疑演唱會充滿「光明會」和「邪教儀式」的元素，令人感到不安。

網民點出多項「可疑元素」

綜合現場觀眾分享的相片，以及官方發布的影片，網民整理出多個疑似與光明會或神秘學相關的舞台設計。演唱會出現了巨大的動物圖騰，包括一隻長達30米的巨型蟒蛇，以及一座裝飾繁複的巨型公牛，由於蛇與牛在許多古老信仰中經常與撒旦、巴風特（Baphomet）等形象連結，蔡依林與舞者共舞的氣氛亦被指有原始部落的獻祭感，引起網民熱烈討論。

此外，在網上流傳的照片可見，開場時的影片中，蔡依林在額頭上有「第三隻眼」，加上舞台呈現清晰標示著「七原罪」字樣的巨大輪盤，讓部分網民指整體視覺風格詭異，宛如神秘的宗教儀式。種種強烈的視覺風格，讓部分網民感到不適，留言稱「像大型祭祀現場」、「藝術跟邪教只有一線之隔」，蔡依林加入光明會的陰謀論甚囂塵上。

相關閱讀：蔡依林內地跨年芭比造型索爆晒腰！Valentino閃爆舞衣成焦點 唱足18分鐘竟遭質疑咪嘴

音樂總監幽默回應

面對網上的質疑聲浪，本次演唱會的音樂總監陳君豪在Threads上發文，以8點聲明做出回應。他表示，這場演唱會的劇本厚達300頁，每一個道具、畫面、聲音和舞蹈都具有其意涵，但蔡依林並不想給出標準答案，希望觀眾能多刷幾次，自行探索與解讀。

對於最敏感的「光明會」指控，陳君豪則以幽默的方式否認：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武。」他還開玩笑說：「演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」陳君豪的澄清徹底回應了這一切都只是團隊精心設計的藝術表達，旨在探討人性與慾望等深刻主題，而非宣揚任何神秘組織。

相關閱讀：萬名台妹票選「最想擁有臉蛋」！林志玲Hebe蔡依林都輸給「她」 網民：實至名歸

蔡依林遭質疑咪嘴？