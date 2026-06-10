吳文忻離世丨鄭秀文公開最後互動訊息深信上帝早已預備 「津津」梁珮盈痛別：甘苦與共

吳文忻在2024年8月透露乳癌復發，一直積極到多地接受癌病治療，以樂觀態度為生命奮鬥。可惜昨日（9日）傳來噩耗，吳文忻在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。在最後的日子，吳文忻的兩個囡囡也有和媽媽道別，今後將會由爸爸好好照顧，稍後再公佈後事安排。

鄭秀文憶與吳文忻最後的互通訊息

吳文忻生前曾與鄭秀文在Big Four演唱會後台相遇，她曾稱與鄭秀文傾偈同一起祈禱很有啟發性，心靈感覺很平靜，令內裏的自己更強大。今日（10日）鄭秀文在IG撰長文：「最後的互通訊息是在2026年4月4日，當時你回覆我，你身在醫院，因需要做些身體和治療所需的評估…直到今天，文忻，你已主懐安息。不捨。也懷念。但深信你已在天國，不再有病疾痛苦。只有愛。」

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鄭秀文稱吳文忻讓她內心感受特別深

吳文忻曾感謝鄭秀文一口應承為她的自傳寫序，更極速地第二日已寫好，她坦言生命影響生命，鄭秀文年初在叱咤頒獎禮的一番說話啟發了她：「無論你是幾多歲，只要懷着堅強的信念，帶着無比的勇氣和堅持，你的夢想是會成真的！感激！感恩遇上你！」鄭秀文在悼念中，坦言生命中，一些人的逝去，會讓她內心感受特別深和強烈：

今早看到文忻已逝世的消息，內心先是一沉，這種不捨（和突然）相信也是我們所有人的共同感受。我相信生離死別的痛，無論我們看過幾多次，或者親身經歷過幾多次，都不會習慣.

自文忻公開了她的癌症，她往後的抗癌路，我們彷彿跟她一起經歴，她也多了一重身份——-「重生的鬥士」，這場「重生」和「勇鬥」不單單是對這場病，更是跟信心，每個療程、甚或精神層面上的一場戰役。她展現出來的勇敢，堅毅，不輕言放棄，成了我們可以賴以學習（效法）的勇氣。我也會問自己：假若有一天病的人是自己，我會如何面對病疾和自己？

跟文忻算不上深交，在2025年3月12日，第一次收到她發給我私訊，邀請我為她的書寫「序」…之後，我倆都很珍惜這場相識，仍保持聯絡，每隔一陣子都會update 彼此狀況，每次我都一定詢問她靈命狀況，和禱告如何？印象很深的一次就是她在紅館看完演唱會之後，我們在後台的一個小房間聊天聊了很久，然後一起祈禱…之後也在往後澳門的concert，她也在台下欣賞…那晚的台上台下互動，我很感動感受很深。 而最後的互通訊息是在2026年4月4日，當時你回覆我，你身在醫院，因需要做些身體和治療所需的評估…直到今天，文忻，你已主懐安息。不捨。也懷念。但深信你已在天國，不再有病疾痛苦。只有愛。我可以想像此刻的你在天國像個小天使，背上有一雙半透明的晶瑩翅膀，面上掛著你一貫爽朗的微笑。 「美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑儘了，所信的道理你都守住了。」

你留下的正能量不滅。看回手機裏跟你互通的信訊，滿滿都是回憶，是愛。你最後的信訊，最後的一段是如此寫的：「無論怎樣也好，相信上帝早已預備，也會和我共同渡過！ 」文忻，你常說很希望能夠為天父做見證。你確是美好的見證，我們所有人都深深被你打動。我們懷念你。 主懷安息。將來天家見！

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「津津」梁珮盈與吳文忻甘苦與共

早年憑TVB處境劇《真情》飾演「津津」梁珮盈與吳文忻份屬好友，移英後曾專程返港支持友吳文忻，又煲湯水給好姊妹補身，希望她有更多力量度過難關，梁珮盈亦有在鄭秀文的PO留言：「多謝你Sammi，我都好掛住佢把聲，所以而家會不停重聽佢以前WhatsApp 嘅留言。」梁珮盈還在IG上合照並說：「你上年同我講好痛，我當時唔識點安慰你，只戇居居攬住你講『唔痛唔痛、要痛就一齊痛！』～而家你真係冇痛苦，呢幾年你辛苦了，在天家好好吃喝玩樂啦～上年幫你自傳寫序，現在我依然想同你講『感激遇上你⋯⋯每當我人生遇上重要時刻，你總會在我身邊出現』～估唔到上次陪你去深圳睇醫生，行街按摩食飯，係最後一次見面，雖然嗰杯甘甘地、苦苦地嘅『黃皮油柑』好難飲，但總算最後一次跟你『甘苦與共』～我永遠懷念你～」