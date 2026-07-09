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鄭秀文啟德演唱會2026延期 7月10至12日改辦答謝會資訊曝光 補償安排/入場須知懶人包

影視圈
更新時間：15:16 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-09 HKT

鄭秀文答謝會丨萬眾期待的AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》突發延期！主辦方日前遺憾宣布，原訂於 7 月 10 日至 12 日舉行的三場演唱會，因舞台部件發生故障存在安全隱憂，為保障歌手及觀眾的安全，決定將演唱會延期舉行。

為了彌補粉絲的失望，主辦單位寰亞娛樂及東亞娛樂與Sammi鄭秀文商量後，決定於原定日期（7月10、11及12日）在啟德主場館舉辦「答謝會」，以回饋購票觀眾的支持。各位已購票的 Mi 迷，出發前務必看清以下的重要日程與入場指南！

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📍 鄭秀文「答謝會」活動詳情與時間表

項目 詳情資訊
活動名稱 AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026》亞洲巡迴終點站‧香港啟德主場館 答謝會
活動日期 2026年7月10日、11及12日
舉辦地點 香港啟德主場館
安檢開放時間 下午 5:00
觀眾進場時間 下午 5:30
演出開始時間 晚上 7:30

🎟️ 門票安排及後續退款注意事項

請注意！手上的實體門票千萬別丟棄！

  • 憑票入場：觀眾需憑原定場次的有效演唱會實體門票進入答謝會。
  • 保留票根：完場後，請務必保留完整門票（連同票根）。該門票將用作後續演唱會正式延期或退款安排的唯一憑證。
  • 單次進場：門票一經掃描進場後，觀眾如需離開場地，將不得再次進入啟德主場館。

💡 入場安檢與重要溫馨提示

為了確保答謝會順利進行，主辦方祭出了嚴格的入場規範，入場前請務必檢查隨身物品：

  • 嚴格安檢：每次進入活動場地前必須接受安全檢查，嚴禁攜帶未經許可的違禁物品。
  • 禁止攝錄：場內嚴禁錄音、攝影、錄影、直播或任何形式的視覺影像與聲音錄製，請專心享受 Sammi 為大家準備的特別演出！
  • 雨具限制（重要）：近日香港天氣不穩，請準備合適雨具。啟德主場館嚴禁攜帶長度超過 30 厘米（1英尺）的長柄雨傘。建議觀眾改用摺疊傘或雨衣，以免在安檢時被拒絕攜帶入場。
  • 交通資訊：有關演出當日的最新交通安排，請強烈建議參閱 啟德體育園官方網站活動專頁 內的「注意事項」。

（註：主辦機構保留隨時更改節目資料、內容及時間表之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，寰亞娛樂/東亞娛樂及啟德體育園保留最終決定權。）

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