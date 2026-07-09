鄭秀文啟德演唱會2026延期 7月10至12日改辦答謝會資訊曝光 補償安排/入場須知懶人包
更新時間：15:16 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-09 HKT
鄭秀文答謝會丨萬眾期待的AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》突發延期！主辦方日前遺憾宣布，原訂於 7 月 10 日至 12 日舉行的三場演唱會，因舞台部件發生故障存在安全隱憂，為保障歌手及觀眾的安全，決定將演唱會延期舉行。
為了彌補粉絲的失望，主辦單位寰亞娛樂及東亞娛樂與Sammi鄭秀文商量後，決定於原定日期（7月10、11及12日）在啟德主場館舉辦「答謝會」，以回饋購票觀眾的支持。各位已購票的 Mi 迷，出發前務必看清以下的重要日程與入場指南！
相關閱讀：鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
📍 鄭秀文「答謝會」活動詳情與時間表
|項目
|詳情資訊
|活動名稱
|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026》亞洲巡迴終點站‧香港啟德主場館 答謝會
|活動日期
|2026年7月10日、11及12日
|舉辦地點
|香港啟德主場館
|安檢開放時間
|下午 5:00
|觀眾進場時間
|下午 5:30
|演出開始時間
|晚上 7:30
🎟️ 門票安排及後續退款注意事項
請注意！手上的實體門票千萬別丟棄！
- 憑票入場：觀眾需憑原定場次的有效演唱會實體門票進入答謝會。
- 保留票根：完場後，請務必保留完整門票（連同票根）。該門票將用作後續演唱會正式延期或退款安排的唯一憑證。
- 單次進場：門票一經掃描進場後，觀眾如需離開場地，將不得再次進入啟德主場館。
💡 入場安檢與重要溫馨提示
為了確保答謝會順利進行，主辦方祭出了嚴格的入場規範，入場前請務必檢查隨身物品：
- 嚴格安檢：每次進入活動場地前必須接受安全檢查，嚴禁攜帶未經許可的違禁物品。
- 禁止攝錄：場內嚴禁錄音、攝影、錄影、直播或任何形式的視覺影像與聲音錄製，請專心享受 Sammi 為大家準備的特別演出！
- 雨具限制（重要）：近日香港天氣不穩，請準備合適雨具。啟德主場館嚴禁攜帶長度超過 30 厘米（1英尺）的長柄雨傘。建議觀眾改用摺疊傘或雨衣，以免在安檢時被拒絕攜帶入場。
- 交通資訊：有關演出當日的最新交通安排，請強烈建議參閱 啟德體育園官方網站活動專頁 內的「注意事項」。
（註：主辦機構保留隨時更改節目資料、內容及時間表之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，寰亞娛樂/東亞娛樂及啟德體育園保留最終決定權。）
相關閱讀：鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
最Hit
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
2026-07-08 16:10 HKT