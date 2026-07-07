鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚

樂壇天后鄭秀文一連三場（7月10日至12日）的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》原定於本周五於香港啟德主場館舉行，不過昨日（6日）主辦方突發宣佈因舞台部件故障存在安全隱憂而需要延期。鄭秀文其後坦言對演唱會延期感到震驚及失望，但為免海外及本地歌迷承擔損失，與團隊商量後，決定於原定日子改辦免費「答謝會」，親自以歌會友向觀眾致歉。

有網民發現鄭秀文演唱會監製是fran9

鄭秀文演唱會延期的消息震驚歌迷，事件在網上引來不少迴響，有人讚主辦方寰亞做法很好：「睇到寰亞因為安全問題，寧願通知Sammi延期再開，完全係一間肯負責任嘅主辦，真係要畀個讚！祝Sammi 之後演出順利~第一時間又諗起我粒仔間公司，真係記一世。」原來有網民發現，鄭秀文擔任演唱會監製是fran9（林浩源），他曾在2022年7月為MIRROR的紅館演唱會《MIRROR WE ARE LIVE CONCERT 2022》擔任總監製，負責統籌、設計演出流程及舞台視覺構思。

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fran9是鄭秀文《You & Mi 》監製

有網民發現，鄭秀文《You & Mi 世界巡迴演唱會》的監製，正是MIRROR的紅館演唱會的監製fran9，事件在網上引起不少聲音，有人說：「留意下鄭秀文演唱會監製係邊個，佢負責過邊個演唱會你好清楚。」、「寰亞真係處理得好好！」、「Sammi與團體絕對係有擔當嘅一team人。」、「冇錯，意外嘅嘢一單都嫌多。」、「其實冇佢哋呢單嘢，依家啲演唱會個安全都唔會咁嚴啦～」不過亦有人說：「佢夠膽用上次MIRROR出事嗰個導演，仲要加埋藝能做工程，點會唔再出現安全隱憂？ 唔明佢哋嘅做法。」、「次次呢個導演做， 舞台都出事， MIRROR係咁，而家到Sammi又係咁。」、「沒辦法，這次演唱會的製作團隊， MIRROR出事那次是一模一樣， 本身都存在問題，政府亦都會望到實。」鄭秀文與監製fran9多年來合作無間，她們曾在2014年《Touch Mi》演唱會合作，有網民稱在尾場演出上，鄭秀文在台下升上來的時候，半開玩笑地「指責」fran9並說：「搞咩呀監製，我喺下面企咗5分鐘啦，死都唔肯起歌。」

鄭秀文積極為周五「答謝會」進行綵排

鄭秀文曾表示自己比大眾早一天（前日中午）才收到公司的延期通知：「當時為演唱會做緊準備，如火如荼，整個團隊同我都好ready開騷。突然收到呢個通知，我有啲震驚，當然亦有失望。」在冷靜消化消息後，鄭秀文理解並尊重主辦公司將「安全」放在首位的艱難決定：「既然個場地仍然喺度，最大嘅硬件：Sammi仲喺度，我仲有Dancers、音樂、我嘅歌、我仲有觀眾嘅時候，我可以諗啲方法令觀眾嘅傷害唔好咁大呢？」因此，鄭秀文在極短時間內與公司商討，決定在原定演唱會的這三天改辦為期一個半小時的「答謝會」，以歌會友，將觀眾在時間、情感與金錢上的傷害減至最低，鄭秀文還說：「我真係好抱歉、好抱歉，對於買咗任何一場飛嘅觀眾，為你哋做成不便。情感上嗰種痛、嗰種傷害，金錢、時間、心路歷程、為咗撲飛花咗嘅心血，我真係好抱歉。」鄭秀文正積極為本周五開鑼的「答謝會」進行密集綵排，期望以最佳狀態與歌迷見面。

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鄭秀文罕晒龐大家族合照：