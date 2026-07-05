世界盃2026｜袁文傑直播講波鬧爆阿根廷態度離譜：連開波都咁慢 評佛得角「咩都贏晒」

袁文傑近年在YouTube直播節目《文傑講波經》即場評述足球賽事受到網民歡迎。不少網民讚袁文傑做足球評述時分析獨到、做足功課、敢言，每逢直播都有不少網民收看。在日前舉行的世界盃32強淘汰賽，由美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷對戰「奇蹟球隊」佛得角，雖然阿根廷最終在加時以3:2險勝，但他們表現卻引來袁文傑在直播中連番炮轟，狠批球隊態度懶散，但同時亦大讚美斯不愧為球王。

袁文傑鬧爆阿根廷球員態度有問題：好離譜

比賽期間，阿根廷全程明顯放慢手腳，只要一入球，踢法即變得不積極，讓球迷睇到一額汗。對此，袁文傑在直播中毫不留情地批評：「好離譜嘅態度！如果係咁嘅態度問題，我睇唔到有任何值得嘉許嘅地方。」他質疑球隊在領先後「hea踢」，語帶無奈說，「連開波啊，中圈開波都咁鬼慢，你諗下！」他認為這種拖慢節奏的踢法，絕對應該接受批評。

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袁文傑質疑教練史卡朗尼被架空

眼見球員在場上態度散漫，但教練史卡朗尼在場邊卻無動於衷，袁文傑亦不禁質疑其執教能力：「3比2都係呢個表情……我覺得呢場波好有問題！」他續指：「係咪應該睇到成隊波嘅態度，一種咁嘅問題，先至係令到佢覺得就算領先、贏緊，個表情都係咁沉鬱呢？」袁文傑更兩度提出質疑，這隊阿根廷是否已由「場上教練」美斯話事，而非主教練史卡朗尼：「係咪呢一場波，只有場上面嘅教練呢？大家去諗下啦。」

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袁文傑對佛得角另眼相看

除了猛烈批評阿根廷，袁文傑對本來被外界視為「黑馬」的佛得角亦經歷了態度大反轉。比賽初段，袁文傑本來對佛得角評價不高，甚至批評他們實力見底，直指雙方級數有明顯差距，並認為佛得角傳球水平差：「好似連傳個波都未識咁……不過無所謂，佛得角今屆真係咩都贏晒。」更隔空鼓勵佛得角勇敢攻門，不過上半上表現則一般。豈料當比賽進入下半場，佛得角猶如大爆發，展現出驚人的韌力同鬥志，甚至將強大的阿根廷逼入加時，令袁文傑大感驚訝！他在直播中坦言對佛得角的改變感到震撼，指他們下半場「好似換咗另一隊波咁」，拼搏精神令人動容，絕對是雖敗猶榮，徹底贏得了球迷的尊重。

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袁文傑激讚美斯：技術係球王級！

雖然對阿根廷全隊表現大感不滿，但袁文傑對球王美斯卻是有讚無彈。美斯在比賽29分鐘憑中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的長傳，極速控定足球射門的技術，令袁文傑就讚不絕口：「美斯『的』個波落嚟已經夠困難，仲要起腳，但起腳嗰個位置同門將係非常之接近，但依然畀美斯好似唔使點樣用猛力，就抽網頂入網！嗱老實講呢一下，係咪一個球王……都唔好話世界盃，球王啊！就係睇你喺禁區裏面，即係呢0.01秒嘅技術處理。」他認為，美斯在電光火石間的細膩技術處理，完美展示了世界球王的風範。

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