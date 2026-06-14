世界盃2026丨百萬韓國網紅遭種族歧視？墨西哥球迷「拉眼角」羞辱 男方工程師身份被起底

2026美加墨世界盃正式舉行，掀起全球球迷追看球賽的熱潮，不過日前場外卻爆發令人氣憤的種族歧視風波！在YouTube擁有高達660萬訂閱人數的韓國索女網紅「inocat_t」，日前到墨西哥為南韓國家隊應援。當她在觀眾席拿起手機自拍紀錄盛況時，後方一名身穿墨西哥隊球衣的男球迷竟對著鏡頭伸出雙手食指，做出「拉眼角（Slant Eye）」的瞇瞇眼動作。此動作被公認含有具羞辱與貶低亞洲人的意味，該男子的舉動被拍下，影片上載到IG後引起全球網民討論。

涉事女網紅：是我太敏感嗎

涉事女網紅在網上發文，坦言自己滿懷期待到墨西哥參與世界盃盛會，卻遭遇如此不友善的對待，讓她非常難過，其表示：「是我太敏感嗎？」各國網民見狀群情激憤，韓國粉絲更強烈要求向國際足總（FIFA）檢舉並作出懲處；就連墨西哥人亦加入譴責行列，怒批這種行為讓國家蒙羞，並迅速在網上「起底」該名男子的身份。

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涉歧視男子背景大有來頭

而根據墨西哥當地媒體《Político MX》報導，涉嫌做出歧視動作的男子，竟是經常參與公共論壇、頗具社會地位的哈利斯科州測量與地理資訊工程師協會（CITGEJ）會長Ulises Fernando Bernal Miramontes。他的行為惹來當地網民及傳媒批評「令人羞恥、嘲弄女性」，大批網民湧入Ulises Fernando Bernal Miramontes個人與協會的社交帳號，強烈要求他下台負責。目前這名會長已將IG設為不公開，與協會持續神隱，至今未發表任何道歉聲明。

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