2026世界盃丨「墨西哥Sam哥」奧祖亞出戰再成熱話 吳鎮宇神回覆「撞樣」：晚上要去世界盃

2026美加墨世界盃火熱開打，場外花絮同樣話題十足！有「墨西哥吳鎮宇」、「墨西哥Sam哥」之稱的40歲老將、門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）第6度代表墨西哥出戰決賽周，再次成為網民焦點。最搞笑的是，吳鎮宇本人日前在內地被粉絲野生捕獲時，竟幽默回應「撞樣」熱話，笑稱自己「晚上要去世界盃」，隨即在Threads及小紅書等社交平台引來網民熱烈討論。

吳鎮宇上屆世界盃親自「抽水」

其實這對「跨國雙胞胎」的淵源早於上屆賽事已是網絡熱話。回顧2022年世界盃，奧祖亞因神勇撲出波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基的十二碼而備受港人與內地網民注目。後來對戰阿根廷失守，吳鎮宇更親自「抽水」，在微博上載奧祖亞的照片發文：「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給機會梅西（港譯：美斯）起腳！」當時引來大批網民開玩笑大讚他「撲得不錯」。

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奧祖亞後備坐陣墨西哥國家隊

雖然「分身」吳鎮宇的幽默言論在網上瘋傳，但真正身處賽場的奧祖亞，在墨西哥主場2:0擊敗南非的A組首戰中僅擔任後備，連續11場世界盃正選披甲的紀錄告終。不過，這位球隊精神領袖依然展現大將之風，在熱身及飲水暫停期間，積極向26歲的正選門將魯爾蘭祖傳授經驗，在場邊為球隊貢獻力量。

奧祖亞甘願退居後備位置

奧祖亞坦言甘願退居後備位置：「時代變了，後輩們正全力衝刺。能夠以球員身份參加這屆世界盃，我仍然感到幸福。」儘管未能上陣，但他第6次參與世界盃的壯舉，已成功與C朗拿度和美斯兩大球王看齊。雖然奧祖亞謙稱不敢與兩人平起平坐，但其名字能與他們一同載入世界盃史冊，已是球迷心中無可取代的傳奇。

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