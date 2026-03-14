吳鎮宇陪樸素老婆「血拼」齋睇唔幫手？王麗萍成手戰利品引網民熱議「冇風度vs愛妻號」

近日，金馬影帝吳鎮宇與新加坡籍太太、前女星王麗萍一同現身新加坡，與當地一名廚師合照。該名廚師興奮地在小紅書上分享了與吳鎮宇夫婦的合照，並透露這已是連續第三年與偶像見面，儼然成為了每年一度的「新年傳統」。從照片中可見，吳鎮宇一身輕便的黑色打扮，精神飽滿地與廚師合照，並一同捧著一個精美的禮盒，相信是該名廚師為偶像精心準備的甜品。而一向低調的太太王麗萍則罕有地一同出鏡。

吳鎮宇老婆王麗萍成手戰利品

相中的王麗萍打扮樸素，頭戴一頂灰色棒球帽，身穿白色寬鬆上衣及黑色長褲，雖然看似脂粉未施，但氣色紅潤，精神狀態極佳，流露出幸福的笑容。眼利的網民更發現，王麗萍一隻手挽著幾個購物紙袋，看來是剛與老公逛街購物回來，收穫甚豐，滿載而歸。

該名廚師在帖文中寫道，第一年見到偶像時緊張到除了笑也不知道該說甚麼，到第二年已經可以正常聊天拍照，直至今年，他笑言自己已經可以自封為《無限超越班》編外成員。能夠連續三年親手為偶像製作甜品，他感到非常榮幸，並希望這個「新年傳統」可以一直保持下去。

相關閱讀：吳鎮宇風頭不敵兒子 星二代吳費曼近況曝光 長髮圓潤高大身軀更勝從前

吳鎮宇未為太太拿戰利品引討論

不少網民看到照片後，除了羨慕該名廚師能與偶像近距離接觸外，亦紛紛留言大讚王麗萍保養得宜，狀態極好。更有網民笑言，焦點全落在王麗萍手上的「戰利品」，看來吳鎮宇陪老婆逛街也是「愛妻號」的表現。不過亦有網民笑指吳鎮宇是大男人，未見為太太拿東西，另有粉絲為偶像平反，或許是為了合照，吳太才會拿回購物袋。

相關閱讀：吳鎮宇唔認老 動作戲搏到盡 暌違多年再夥拍郭富城 拼發演技火花丨名人雜誌