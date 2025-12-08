吳鎮宇唔認老 動作戲搏到盡 暌違多年再夥拍郭富城 拼發演技火花丨名人雜誌

吳鎮宇在英皇新戲《內幕》中有連場動作戲，除了開槍爆炸場面，一場天台追逐戲，他由一幢樓跳去另一幢樓，看得令人心驚膽跳，63歲的他笑言全靠威也才無有怕，覺得能親自上陣就盡量自己去做，最重要效果出來又型又好睇。雖然吳鎮宇都已經到了使用樂悠咭的年紀，但他仍覺得自己是小朋友，有時演爸爸角色時，與戲中女兒只差幾歲亦感無奈，又爆今次郭富城留鬚增肥，為的就是要看上去更成熟，「阿城話自己剃咗鬚好似𡃁仔，仲問我會唔會太𡃁！」撰文：黃佩麗 攝影：朱偉彥

鎮宇指目前港產片的題材都很《獅子山下》，認為多點不同類型電影才好玩。

鎮宇在《內幕》中落力演出動作戲份，笑言湯告魯斯仍然親身上天下海，自己能做的話都想自己做。

吳鎮宇和郭富城相隔25年再合作新戲《內幕》，前者演警察，後者是律師，雙雄聯手調查一宗透過慈善團體洗黑錢的案件，與不法份子鬥智鬥力。二人在戲中擦出不少火花，更有連場動作場面，其中一場鎮宇在天台上與張文傑的追逐戲，鎮宇跑上跑落之餘，更要從一幢樓跳去另一幢樓，非常驚險。最令人敬佩的是，他是親自去跳，他直言敢親自上陣皆因信得過拉威也的工作人員。

談到有花絮片流出當時拍攝的情況，見他好似很驚青，鎮宇笑說：「有威也就不怕，不過跳到對面時要凌空懸掛在外牆，我要單靠雙手攀着牆，我不可以將力都擺在威也上，威也是用來保護我的，所以我的力都要靠自己雙手，要用到真力才會有真實感，才能表現出當時的緊張感。」所以觀眾在畫面上就會看到他整個人凌空緊緊抓住牆，雙腳不由自主地猛力踩踏牆壁，試圖爬回室內的驚險場面。

鎮宇透露自己有個好crazy的故事想拍出來，希望找到人合作。

中完新冠影響體能

鎮宇又笑謂當時比較怕撞到頭，所以事前練習了幾次才正式拍攝，但如果要他現在再拍這類場面，他即表示未必能做到，「拍完呢套戲真的感受到體能有下降，可能因為我中過新冠肺炎，心肺功能不再似之前一樣，那時上午在天台吊威也，晚上就在貨倉和阿城拍打戲，拍通宵都可以，但現在應該未必可以，或者事前要再練一練體能。吊威也這些動作場面我都可以應付，但跑步拳腳間中試下都有樂趣，除非劇情角色好需要，有時都不想太搏，始終是辛苦，今次的組合和角色都俾到動力我去做。」

鎮宇大讚阿城是個專注表演、演戲認真的好演員。

鎮宇笑指導演麥兆輝對動作戲要求多多，一時要他跑天台，一時又要他穿玻璃。

鎮宇演出天台追逐跳到隔籬樓的驚險場面，仍遊刃有餘。

雖然有吊威也，但鎮宇為帶出那種懸吊在半空的真實感，也要演着緊抓牆壁的驚青感。

無戲可做最難演

談到與阿城繼《公元2000》後再次合作，鎮宇直言二人平時很少見面，讚他比以前更成熟，指他是真心喜歡演戲，想做好一個演員，「阿城好專注在演出上，他很喜歡演戲，很喜歡鑽研每一個角色，他今次為了角色刻意增肥和留鬚，所以那時的他是有些肚腩，他真的是想成為一個演員，不是只想做一個明星。」

至於他自己的演出，經驗豐富的鎮宇直言被角色考起，皆因角色無戲可做才是最難做，「我今次全聽導演講，他想我點演就點演。我今次做警察，和阿城一齊去查案，但我又不是神探，這個警察無乜嘢搞，很多時都是口述案情，方中信、陳國邦、任達華和姜大衛都有情緒戲，但我和阿城的情緒戲比較少。」

與阿城對上一次合作已是20多年前的《公元2000》，鎮宇指對方比以前更成熟。

鎮宇與郭富城在片中聯手調查慈善機構黑幕，對抗惡勢力。

阿城為演好精明律師角色，不惜留鬚增肥營造成熟感。

做搞笑擔當要好夠膽

鎮宇透露今次導演麥兆輝就將幽默和輕鬆的戲份放在他身上，「好似有場戲我在車上等，阿城入貨倉探路，我等到睡着又打『喊露』，卻突然被驚醒，這兩個位好有設計感，要好夠膽做才行。其實這個角色有好多無聊的動作，不是神探但又好想查件事，所以有時我都不知點演。（很少做這類角色？）以前都做過，但少有這類連自己都掌握不到分寸的角色，是難搞些，我又怕破壞整體氣氛，這個角色要呈現到個生活質感，不過現在出來的效果都不錯，令人有記憶點。」

鎮宇笑指麥兆輝對於動作場面要求多多，不時問他在天台跑得不得、穿玻璃出去得不得，令他哭笑不得，「最後一場爆炸戲，他說要爆炸的火球追得我和阿城近些貼些，我說不是用後期處理就可以嗎？不過真的要夠貼，感受到那種氣壓，我們才會有危急感，這是CG做不到的。我和阿城在火海跳出來時，是要有真火和氣壓的推動才會做到那種感覺出來，我們都要用gel做保護，以免被火燒傷。」

跟鎮宇一樣，今次阿城都演繹了不少動作場面。

飾演探員的鎮宇當然免不了要演出緊張刺激的槍戰戲份。

自覺仍然好小朋友

鎮宇和阿城都已年過60年，對動作埸面仍親力親為，鎮宇笑指湯告魯斯（Tom Cruise）都一樣繼續親自上天下海，笑謂自己能做的話都想自己去做，最重要效果出來好睇又有型。

對於已經要使用樂悠咭，問他可曾覺得自己老？他笑說：「現在當然比20、30歲時感覺大了，但我仲覺得自己好小朋友，我以前的體力都不是好得，我知不是因年紀的問題，是中過招的問題。現在有時拍戲都覺得尷尬，我演爸爸角色，但個女同我只差幾歲，我要油白髮、化皺紋才達到造型上的要求。好似阿城今次留鬚，是因為他話自己剃咗鬚好似𡃁仔，仲問我會唔會太𡃁！」

鎮宇坦言想再執導演筒，他在90年代已執導了導演處男作《9413》。

2021年為內地綜藝騷《導演請指教》執導過短片《記》。

港產片題材被局限

講到有無機會與阿城或導演麥兆輝再合作，鎮宇即笑言有叫監製田啟文多搵新導演提攜他，自嘲就快無嘢撈。他提到現時香港電影圈有奇怪現象，很多能獲政府資助的電影，題材上都很「獅子山」。

「有時看到又是家庭倫理的題材就覺得悶，但政府覺得這些題材好玩，才會批資助，變相局限了題材的發展。這些類似《獅子山下》的題材，實況屋邨類型，港台以前做不少，我以前都已經睇晒。可能現在年輕人看就會覺得新鮮有趣，而我就覺得題材漸漸變得單一，連黑幫片都俾韓國拍晒，《破．地獄》這類又間唔中才有一部。」

鎮宇飾演的探員與城城飾演的律師為調查真相，以身犯險。

擬再執導拍Crazy題材

鎮宇坦言有再執導演筒的計劃，笑指每個演員都有自己想拍的故事，又謙稱自己不算是一個好導演，「我有個很天馬行空的想法，是一個crazy得好緊要的故事，是幾得意的題材，現在等緊人哋一齊合作，但今次不想演，只做導演。」

問到會否起用新人？他表示有留意時下的年輕演員，但有時又怕他們會變成一個統一的模式。他指自己以前拍戲，很多導演都嚴格到會殺死人，「有些大導演會幫到我們成長，但他們現在都去了第二個市場，會覺得惋惜。香港有新導演有新演員有人才，但戲種題材已沒有以前豐富，黑幫戲又不黑幫，有時都幾兒嬉，要有不同的戲種才能訓練到新導演新演員，香港電影要從多方面想出路，政府都要諗下，不能只批獅子山下的題材。」



律師 X 警探怒揭慈善黑幕

大狀馬迎風所屬律師行因涉及慈善基金會「濟拔堂」的洗黑錢事件當中，而被探員柯定邦要求協助調查。二人憑着事件中的死者楊滔所留下的線索，逐一抽絲剝繭，找尋背後真相。但當他們調查越深入，就越覺得整個事件彷彿是有人預先布局，引導他們一步步揭發「濟拔堂」以慈善之名卻在背地裡進行着種種不法勾當，更發現有2億捐款不知去向。

而當一切罪證都指向「濟拔堂」的主席高盛文之時，竟也被人滅了口。雖然連最後的線索也沒有了，但馬迎風與柯定邦依然堅決不放棄，更想出兵行險著的一招，最後成功取得了「濟拔堂」幕後大金主的罪證，將背後的犯罪集團一網打盡。

馬迎風（郭富城飾演）

馬迎風（郭富城飾演）



能言善辯的英明大狀，因所屬律師行牽涉入「濟拔堂」洗黑錢事件當中，為求真相決心協助調查。

柯定邦（吳鎮宇飾演）

柯定邦（吳鎮宇飾演）



為查案則抽絲剝繭的探員，與機智律師馬迎風合作調查「濟拔堂」背後黑幕。

楊滔（任達華飾演）

楊滔（任達華飾演）



「濟拔堂」的財務總監卻忽然被離奇吊死，生前卻留下慈善黑幕的種種線索。

高盛文（方中信飾演）

高盛文（方中信飾演）

「濟拔堂」主席，貌似心懷鬼胎，深不可測，卻並非整件陰謀中的「終極大波士」。

特別演出：姜大衛

特別演出：姜大衛

John哥今次以特別演出身份參演此片，不知他會否就是「終極大波士」？

