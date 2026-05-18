吳鎮宇「零借位」嘴對嘴餵郝蕾食藥 濕吻至臉容扭曲 重口味畫面嚇窒網民丨無限超越班4

近日綜藝節目《無限超越班4》中，節目導師吳鎮宇與郝蕾同台飆戲，上演了一段極具視覺衝擊的橋段。吳鎮宇在戲中飾演一位性格偏執、控制慾極強的危險男友，為了逼郝蕾飾演的角色吃藥，他竟以「我為了妳好，我怕你睡不著」為由，強硬捏住對方的下巴，將藥丸含在自己嘴裡，隨後直接上演「嘴對嘴」餵藥，更令全場譁然的是，這並非簡單的動作交代，而是演變成了一個極具侵略性的深吻。過程中郝蕾的臉部，甚至被咀至變形，整段表演完全零借位，片段在網上瘋傳，引發網民熱議。

吳鎮宇用嘴餵藥演活恐怖情人

吳鎮宇與郝蕾展現了教科書級別的投入與專業，將角色間那種令人窒息的緊張關係，與男方極端的病態心理刻畫得入木三分。吳鎮宇那充滿壓迫感的眼神，配合粗暴的肢體動作，確實把一個令人毛骨悚然的情人形象演活了。然而，在節目中過於追求極致「寫實」的表演，卻意外在螢幕外引發了巨大的批評。許多觀眾在觀看片段後表示，雖然能看出兩位老戲骨的演技確實精湛，但這種呈現方式實在太過突兀，隔著螢幕都能感受到滿滿的尷尬感。

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網民批吳鎮宇演得「太過火」

隨著片段在各大社交平台瘋傳，大量評論直指這段由「餵藥變濕吻」的戲碼實在「太過火」、「重口味」，甚至直言觀看時產生了強烈的「生理不適」。網民普遍認為，作為綜藝節目，即使是為了考驗演技或製造節目效果，如此破格的尺度依然超出了綜藝應有的底線。不少觀眾留言表示「真的大可不必這樣演」，吳鎮宇今次將綜藝節目，當作了真正演戲，網民似乎未能接受。

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