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61歲張達明臉頰凹陷頸筋暴現 與黃子華吳鎮宇飯敘照曝光 抗癌成功後身體狀態大不如前

影視圈
更新時間：16:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-06 HKT

吳鎮宇的兒子吳費曼近日在社交平台分享父親與好友黃子華、張達明飯敘的合照，這個曾以棟篤笑《鬚根Show》風靡一時的黃金組合，久別重逢，瞬間引爆了粉絲的集體回憶。但網民焦點卻落在張達明的暴瘦外貌上，成功抗癌的他，身體狀況大不如前，令不少網民甚為擔心。

黃子華跟好友吳鎮宇、張達明飯敘

黃子華、吳鎮宇及張達明三位好友在餐廳內舉杯暢飲，氣氛輕鬆寫意，儘管張達明面露微笑，精神看似不錯，但其暴瘦的身形狀態，卻讓人無法忽視。照片中的他，與身旁精神飽滿的吳鎮宇形成鮮明對比，臉頰深深凹陷，頸骨與青筋清晰可見，整個身軀顯得異常單薄，與他當年憑藉周星馳電影《大內密探零零發》中「皇帝」一角，為人熟知的飽滿喜感形象，判若兩人。

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張達明化療後身體重金屬中毒

現年61歲的張達明，在2011年確診第三期鼻咽癌，連串的化療與電療雖然最終助他戰勝癌魔，但因為化療副作用，令他體內重金屬「鉑金」含量超標63倍，引發嚴重中毒，進一步摧毀其神經系統，導致四肢長期麻痺、活動能力受損。張達明捱過抗癌之路，卻未能挽救婚姻，於2016年與結縭15載的老婆何念慈離婚，可謂歷盡人生高低起伏。

張達明獲周潤發陪跑練氣

張達明康復後，積極鍛鍊身體，在周潤發的陪伴下行山練氣，並重投演藝事業，更在2020年憑電影《麥路人》的精湛演出，勇奪香港電影金像獎「最佳男配角」，演技備受肯定。張達明暴瘦近照曝光後，網民擔心他的身體狀況，紛紛留言為他打氣。

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