2026 FIFA世界盃墨西哥揭幕 哥倫比亞天后Shakira《Dai Dai》熱爆全場 7月閉幕聯手麥當娜BTS登台

2026年世界盃於3地開鑼，11日在墨西哥率先揭幕，開幕典禮於Estadio Azteca球場舉行，活動以音樂、舞蹈及藝術展現墨西哥文化，融合原住民表演者與現代民俗舞蹈，向東道主的歷史傳承致敬。

開幕禮陣容星光熠熠

開幕禮陣容星光熠熠，演出者包括墨西哥搖滾樂隊Maná、Los Ángeles Azules、Belinda、Danny Ocean及哥倫比亞天王J Balvin等人，演唱《Golden》的美籍韓裔歌手EJAE與男高音Andrea Bocelli及DJ David Guetta一同獻唱世界盃歌曲《DNA》。影星莎瑪希恩（Salma Hayek）就現身將世界盃奬盃交給FIFA主席Gianni Infantino；最後壓軸由哥倫比亞天后Shakira聯同尼日利亞歌手Burna Boy登場。

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Shakira的出場令全場沸騰

哥倫比亞天后Shakira的出場令全場沸騰，她身穿亮黃色紗網連身衣、配搭同色手套，以凌厲的舞步踏上舞台，並在巨型湖水綠色與黃色旗幟上演出，旗幟上寫着「We are ready」（我們已準備就緒）。Burna Boy於歌曲進行至一半時加入，身穿牛仔套裝，二人合力演繹帶有非洲節拍風格的賽事主題曲《Dai Dai》。 這首《Dai Dai》正是Shakira與Burna Boy共同創作的本屆世界盃官方主題曲，亦是她第4度為世界盃演出，即令無數球迷憶起2010年南非世界盃的殿堂級金曲《Waka Waka》。

Shakira將於閉幕禮與麥當娜演出

演出結束後，煙花與燈光照亮整個球場，為賽事正式揭開序幕。墨西哥隨後在分組賽迎戰南非，並以2比0贏波。Shakira將於7月19日在新澤西舉行的世界盃閉幕禮上，與美國樂壇天后麥當娜（Madonna）及韓團防彈少年團（BTS）一同演出。