袁文傑睇世界盃直播講波爆紅 網民激讚專業：新一代林尚義 屢傳離巢欲轉做足球評述員？

57歲的袁文傑近年在處境劇《愛回家之開心速遞》憑「潮偉」一角成功入屋，一直深受觀眾喜愛。然而袁文傑久未在劇中出現，加上他早前於社交平台發文感謝劇組團隊，種種跡象引發網民對他將離開TVB的揣測。不過袁文傑的人氣未有因此減退，近日他在網上直播世界盃足球賽事，其專業且具深度的評述風格，獲得網民一面倒激讚，力捧他為香港新一代「足球評述員」，再次成為城中熱話。

袁文傑直播講波獲5.5萬點擊率

袁文傑不僅是阿仙奴球迷，對足球的熱情和知識，絕對不亞於專業足球評述員。近日他在社交平台直播評述世界盃「葡萄牙對剛果民主共和國」的賽事，反應空前熱烈。根據袁文傑賽後分享，單單一場直播，已吸引超過5萬5千點擊率，更在直播期間長期維持超過4000名觀眾同時在線，成績斐然。他更興奮地表示，這次直播獲得了來自香港、澳門、澳洲、馬來西亞、新加坡、泰國、英國、美國、加拿大，甚至遠至日本及丹麥的球迷支持，形容直播聊天室「就好像來自世界各地球迷的一個交匯點」，為得到跨地域的認同感到非常鼓舞。他感謝所有觀眾的支持，直言：「又要講呢句：多謝都嚟唔切！」。

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袁文傑一人講足全場被讚專業

袁文傑的直播評述，引起網民一面倒給予高度評價，不少人大讚他的評述聽得「好舒服」，他能真正做到「講緊場波」，分析球隊戰術及球員表現都一針見血。有網民留言指：「支持！一個人捱夜講晒成場波真係唔容易，而且欣賞你好多時意見都夠中肯」，更表示會向朋友推介。亦有網民將他與已故的殿堂級足球評述員林尚義相提並論，認為在「阿叔」之後，香港終於迎來了新一代的足球評述員：「加油，雖然香港無咗林尚義，但有新一代足球評論員」。

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袁文傑曾發感謝文引爆離巢疑雲

袁文傑在《愛回家》中飾演的「潮偉」一角，跟滕麗名組成的CP深入民心，但他的角色已久未在劇中出現，加上《愛回家》將於7月迎來大結局，現時袁文傑的個人資料仍在TVB官方藝人名單中，不過他在社交平台的資料顯示，工作聯絡未見有TVB經理人的名字，連電郵都是個人帳戶，隨即傳出他即將離巢，但網民紛紛表示袁文傑講波大受歡迎，就算將來不拍劇，也可以將「足球評述」發展成他的終身事業。

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