袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響

6歲袁文傑在2016年加入TVB，憑電視劇《不懂撒嬌的女人》飾演霸氣大老闆「游俊傑」而備受注目，其後加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，再憑「潮偉」一角入屋，與「熊尚善」滕麗名的感情線被視為「最佳CP」，但這段「戀情」隨時玩完！

袁文傑分享「感謝」短片被揣測離巢

昨日（12日）袁文傑突然在IG分享一段寫有「感謝」的短片，片中見到袁文傑與《愛．回家》的一班演員合照，當中包括林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等，袁文傑再留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹😎#愛回家之開心速遞。」袁文傑的留言被揣測是否離巢TVB，《星島頭條》曾向對方了解，但暫未獲回覆。

在《愛．回家》近兩集播出的劇集中，「潮偉」袁文傑的特務身分再次成為焦點，劇情安排他必須重出江湖，對付一名危害特務組織的危險人物，「潮偉」袁文傑在意料之外的情況下完成了任務後，又再需要接受另一項具挑戰性的工作，當中不單要隱姓埋名，還要與「熊尚善」滕麗名分開10年，「潮偉」袁文傑本來內心充滿掙扎時，但最後「熊尚善」滕麗名反過來勸他接受任務，兩人無奈分開，「潮偉」袁文傑因為任務而不能公開露面，只有於是喬裝成女人去見「熊尚善」滕麗名，但這次喬裝不再由袁文傑親自上陣，找來一直被指與他撞樣的邢慧敏演出。

雖然袁文傑的個人資料仍在TVB官方藝人名單中，不過他在社交平台的資料顯示，工作聯絡未見有TVB經理人的名字，連電郵都是個人帳戶，他本人亦未有再為疑離巢一事留言。反而有網民留言表示：「那我們的潮善cp 呢？要分開了嗎？」、「潮偉要離開tvb？？」、「有點感傷…」、「潮偉要退出愛回家？」、「善善點算？」甚至還有人說：「唔制呀，我要睇潮善，潮安，潮龔，熊潮呀，仲要睇唔渣流灘嘅渣流灘，仲要睇埋上海灘，開心速遞熊家人不能停！潮牛都未出嚟呀，等緊睇牛丸呢，別嚇人。」

