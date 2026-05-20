袁文傑飛倫敦撐阿仙奴爭冠 獲超級VIP級款待跟薩卡合照 盧覓雪形容朝聖之旅永世難忘

袁文傑是圈中著名的阿仙奴球迷，上周他特意和資深製作人兼演唱會主辦蕭潮順、傳媒人盧覓雪飛赴倫敦，欣賞愛隊今季最後兩場比賽，希望能見證阿仙奴奪取今季英超冠軍打氣。

盧覓雪親到主場打氣見證贏波

在足球發燒友陳厚毅醫生精心安排下，他們一行三人不單止是欣賞球賽那麽簡單，更享受了超級VIP般的招待，既有球隊名宿全程陪伴，可在阿仙奴主場酋長球場的更衣室通道拍照和插角球旗，並在球賽完畢後和一眾球員偶像Hi Five。

袁文傑感受現場震撼

袁文傑說在現場感受到的那份震撼絕對非筆墨可以形容，而最開心的便是得到球隊王牌薩卡的合照和親筆簽名在球衣上；蕭潮順表示球員在場上的拼搏精神永遠值得我們學習，他自己見過很多天皇巨星，但在心愛的球員面前他也有如小粉絲般，今次能夠在更衣室通道近距離和球員接觸，可以把這份經驗放在即將舉行的羅啟豪加譚輝智的《雙聲演唱會》的完場合照安排上；盧覓雪說可以在阿仙奴主場為他們打氣，看到他們贏波，特別是拿到球星薩卡的簽名，所以這次愛隊朝聖之旅永世難忘，現在非常期待看到本周日阿仙奴捧起超級聯賽的畫面。