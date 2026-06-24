世界盃2026｜日本國腳中村敬斗爆紅  撞樣謝霆鋒大仔Lucas「帥過頭」  靚仔到出寫真粉絲過百萬

2026年世界盃熱潮席捲全球，亞洲勁旅日本隊憑藉出色表現，成為賽事黑馬，有望創造歷史佳績。在球隊之中，年僅25歲的星級中場中村敬斗，不僅以精湛球技驚艷全場，更因其帥氣外表和陽光笑容，人氣急升，成為新一代「日本國腳萬人迷」，吸納大量女球迷！近日，更有香港網民發現，中村敬斗竟然與謝霆鋒的大兒子謝振軒（Lucas）驚人地「撞樣」。

中村敬斗獻入波助攻成日本男神

現效力法乙球隊蘭斯的中村敬斗，在今屆世界盃表現極為亮眼。在對陣歐洲強隊荷蘭的關鍵一戰中，他遠射建功追成1:1，協助日本成功搶回1分，而在另一場分組賽，他亦交出助攻助球隊先開紀錄，能傳擅射盡顯一流實力。憑藉在世界盃的活躍表現，他個人IG粉絲數已突破百萬大關，人氣一時無兩。

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中村敬斗靚仔到出寫真

除了球技出眾，中村敬斗「天花板級」的顏值更被日本媒體譽為「帥過頭」。他擁有1.8米的高挑身形，五官英氣，笑起來又展現出暖男本色。去年，他更推出了個人寫真集《Natural》，成為極少數能出版寫真集的現役足球運動員，可見其受歡迎程度堪比偶像明星。

中村敬斗撞樣謝振軒Lucas

隨著中村敬斗在國際賽場上爆紅，不少香港網民留意到，他與謝霆鋒和張栢芝的18歲大兒子謝振軒（Lucas）在五官和氣質上都驚人地相似。從照片對比可見，中村敬斗和Lucas同樣擁有一對英氣十足的鳳眼，鼻樑高挺，下顎線條俐落分明，面部輪廓立體。尤其當中村敬斗在賽後展露的招牌露齒笑容，瞇起雙眼、嘴角上揚的陽光模樣，與Lucas的帥氣笑容如出一轍，難怪兩人同樣能迷倒大批女粉絲。

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