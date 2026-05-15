張栢芝斥逾半百萬買車送大仔Lucas？ 網民：估唔到佢買呢個牌子  謝振軒剛考獲車牌母慈子孝

現年45歲的張栢芝（Cecilia）與謝霆鋒離婚後，獨力撫養三個兒子Lucas、Quintus和Marcus。轉眼間，大兒子Lucas已18歲，為了不讓兒子失望，她安排了大量時間讓Lucas學車，最終Lucas一夠18歲便成功考獲車牌，但費用也因此比別人貴了數倍。極度寵愛兒子的張栢芝，近日更豪擲重金，為Lucas購置了人生第一輛車。

張栢芝親自試駕揀選「穩定」座駕

張栢芝對兒子的愛錫體現在每一個細節上。她並沒有選擇傳統的歐美名車，而是根據Lucas沉穩的個性和喜好替他選擇，據指張栢芝選了一輛國產純電SUV「極氪 Zeekr 7X」。據悉，Lucas曾向媽媽表示「喜歡開穩定的車」，希望座駕能平穩順手、不張揚。為了達成兒子的心願，張栢芝在5月13日親身到車行提車，更興奮地拍片分享。影片中，她坐上駕駛座，仔細地感受方向盤和座椅，親自試駕體驗，滿臉笑容，狀甚滿意。她向身邊人表示，孩子喜歡就好，最重要是「剛拿本，開著穩當」，母愛滿溢。

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張栢芝選國產車頂配版逾50萬

據資料顯示，極氪 Zeekr 7X是一款主打家庭用戶的豪華大五座純電SUV。香港市場提供標準版和Platinum頂級版，售價分別約44萬及54萬港元。若張栢芝為Lucas選購的是Platinum頂級版，花費便逾50萬。

網民驚訝張栢芝未有買國外名車

對於張栢芝選擇國產車作為兒子的成人禮，網民反應熱烈。不少網民大讚她是一位貼地的母親，認為極氪 Zeekr 7X是不錯的選擇，並欣賞她沒有盲目追求奢華品牌，而是真正考慮到兒子的實際需要和心意。但也有部分網民對她未有選擇國外名車感到驚訝。

Lucas實現接送弟弟願望

張栢芝曾透露，Lucas非常窩心，曾向她表示希望未來有車後，可以親自接送弟弟們。如今有了這輛新座駕，Lucas終於可以實現這個溫暖的願望，分擔媽媽的辛勞，一家人的關係更見親密。從學車到買車，張栢芝都為兒子悉心安排，看到兒子長大成人，她那發自內心的喜悅，正是一位母親最真實的寫照。

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