Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張栢芝母親節收大禮！揭18歲大仔為母慳錢舉動 Lucas獲「重本」特訓考車一Take Pass

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-10 HKT

張栢芝今日（10日）趁母親節，在小紅書公開新影片，透露收到一份特別的母親節禮物。張栢芝表示18歲的大仔謝振軒（Lucas）成功考獲車牌，而且是「一Take過」順利過關。另外，張栢芝控告前經理人侵權的官司，近日亦有好消息，獲內地法院判勝訴。

張栢芝重本為愛兒報名學車

張栢芝在影片中難掩興奮之情，笑言大仔Lucas一直對考車牌充滿期待，張栢芝坦言事前曾上網搜尋資料，發現許多年輕人都要考幾次才合格，因此一直為兒子暗自擔憂，怕他萬一不及格會感到失落。為了讓Lucas能順利考牌，張栢芝特意安排兒子報讀比正常多的駕駛課程，希望他能熟能生巧。

張栢芝欣慰兒子Lucas生性

而Lucas因心痛媽媽張栢芝為自己花費，乖巧地勸張栢芝不用報太多課堂，卻遭母親拒絕。張栢芝表示：「我同佢講，只要你喜歡的話，要用盡全力去達到目標，佢都好乖，肯聽我講。」Lucas亦非常聽話，用極堅定的眼神保證一定會成功，最終亦如願以償。

相關閱讀：張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報

張栢芝為Quintus感到驕傲

提到二仔謝振南（Quintus），張栢芝同樣感到驕傲，透露Quintus熱愛體育運動，極具體育精神，有時甚至帶病上陣參與比賽。看到兒子的堅毅性格，張栢芝深感欣慰，但作為母親，強調凡事必須以不受傷為大前提。由於Lucas正在澳洲留學，母子見面時間減少，張栢芝承認心中難免牽掛，但亦明白到適當時候必須學會「放手」：「有時候讓小朋友跌跌撞撞，從中學習也是一件好事。」

此外，張栢芝早前與前經理人余毓興對簿公堂，約兩年前，對方曾發布歌曲《以犬之名》MV及相關採訪片段，歌詞內容疑影射張栢芝，更洩露張栢芝的住址及私隱。張栢芝隨後採取法律行動控告對方。

張栢芝贏官司獲賠償精神損害

內地法院昨日（9日）作出裁決，指出涉案歌曲雖未有直接指名道姓，但配合採訪內容，已足以令大眾聯想到張栢芝，導致其社會評價降低，構成名譽傷害及私隱侵權。法官最終判決余毓興一方必須在涉案帳號主頁置頂經法院審核的道歉聲明、公開刊登公告，並需向張栢芝賠償精神損害撫慰金，以及維權開支共計82,400人民幣（約9.4萬港元），張栢芝成功為自己討回公道。

相關閱讀：張栢芝首爆跟二子Quintus相處細節  謝振南極乖巧疑街頭孭病母  星媽為子自豪感觸落淚

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
4小時前
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮
六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
影視圈
8小時前
母親節丨周嘉洛突襲滕麗名豪宅登門送花 《愛回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情
母親節丨周嘉洛突襲滕麗名豪宅登門送花 《愛回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情
影視圈
7小時前
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
突發
21小時前
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
生活百科
11小時前
定存攻略｜港銀定存息紛上調 24個月高見2.8厘 一間推「自製出糧」優惠
定存攻略｜港銀定存息紛上調 24個月高見2.8厘 一間推「自製出糧」優惠
投資理財
7小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
7小時前
施明離世後兩子首度母親節 李泳漢隱瞞亡母安葬地 李泳豪貼童年影片流露思念之情
施明離世後兩子首度母親節 李泳漢隱瞞亡母安葬地 李泳豪貼童年影片流露思念之情
影視圈
6小時前