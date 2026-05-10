張栢芝母親節收大禮！揭18歲大仔為母慳錢舉動 Lucas獲「重本」特訓考車一Take Pass

張栢芝今日（10日）趁母親節，在小紅書公開新影片，透露收到一份特別的母親節禮物。張栢芝表示18歲的大仔謝振軒（Lucas）成功考獲車牌，而且是「一Take過」順利過關。另外，張栢芝控告前經理人侵權的官司，近日亦有好消息，獲內地法院判勝訴。

張栢芝重本為愛兒報名學車

張栢芝在影片中難掩興奮之情，笑言大仔Lucas一直對考車牌充滿期待，張栢芝坦言事前曾上網搜尋資料，發現許多年輕人都要考幾次才合格，因此一直為兒子暗自擔憂，怕他萬一不及格會感到失落。為了讓Lucas能順利考牌，張栢芝特意安排兒子報讀比正常多的駕駛課程，希望他能熟能生巧。

張栢芝欣慰兒子Lucas生性

而Lucas因心痛媽媽張栢芝為自己花費，乖巧地勸張栢芝不用報太多課堂，卻遭母親拒絕。張栢芝表示：「我同佢講，只要你喜歡的話，要用盡全力去達到目標，佢都好乖，肯聽我講。」Lucas亦非常聽話，用極堅定的眼神保證一定會成功，最終亦如願以償。

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張栢芝為Quintus感到驕傲

提到二仔謝振南（Quintus），張栢芝同樣感到驕傲，透露Quintus熱愛體育運動，極具體育精神，有時甚至帶病上陣參與比賽。看到兒子的堅毅性格，張栢芝深感欣慰，但作為母親，強調凡事必須以不受傷為大前提。由於Lucas正在澳洲留學，母子見面時間減少，張栢芝承認心中難免牽掛，但亦明白到適當時候必須學會「放手」：「有時候讓小朋友跌跌撞撞，從中學習也是一件好事。」

此外，張栢芝早前與前經理人余毓興對簿公堂，約兩年前，對方曾發布歌曲《以犬之名》MV及相關採訪片段，歌詞內容疑影射張栢芝，更洩露張栢芝的住址及私隱。張栢芝隨後採取法律行動控告對方。

張栢芝贏官司獲賠償精神損害

內地法院昨日（9日）作出裁決，指出涉案歌曲雖未有直接指名道姓，但配合採訪內容，已足以令大眾聯想到張栢芝，導致其社會評價降低，構成名譽傷害及私隱侵權。法官最終判決余毓興一方必須在涉案帳號主頁置頂經法院審核的道歉聲明、公開刊登公告，並需向張栢芝賠償精神損害撫慰金，以及維權開支共計82,400人民幣（約9.4萬港元），張栢芝成功為自己討回公道。

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